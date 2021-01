Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que se revisaran los contratos que el gobierno federal mantiene con penales particulares desde la administración de Felipe Calderón.

Al encabezar la revisión del programa Sembrando Vida en Petatlán, Guerrero, aseguró que eliminar estos permitirá destinar más recursos para programas sociales a fin de atender las necesidades de la población.

“Ocho reclusorios privatizados donde hay 12 mil reclusos, pero hay que pagar 16 mil millones de pesos al año por mantener una idea de lo que significa esta erogación, la vacuna que se está comprando para aplicarse a todos los mexicanos de manera universal y gratuita va a significar una inversión de 32 mil millones y el año pasado tuvimos que pagar por los ocho reclusorios 16mil millones”.

Insistió en la necesidad de fortalecer los programas sociales para lograr objetivos como la siembra de árboles frutales y maderables brindando un salario de alrededor de cinco mil pesos a campesinos, por cierto que los llamó a trabajar rápidamente destacando que en caso de cambiar de gobierno, los apoyos podrían dejar de existir.

“Me dirijo a todos los sembradores de México que no se pierda la oportunidad, que no se deje pasar el tiempo, mientras estemos no van a faltar los recursos, mes con mes van a estar recibiendo el apoyo hasta el 2024 pero, qué sucedería, toco madera, si terminamos, llega un nuevo gobierno y ya cancela el apoyo y no se aprovechó el tiempo”.

Destacó que a dos años de implementar dicho programa se están plantando árboles en más de un millón de hectáreas en 20 estados que cultivan más de 400 mil sembradores, ejidatarios y comuneros. Por cierto, que también pidió a los gobiernos y funcionarios que en el próximo clima electoral que vivirá el país, no limitar el presupuesto a las regiones por el partido de militancia que se encuentre al frente pues dijo, es un derecho para todos los mexicanos.