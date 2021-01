Piden comerciantes reapertura del Centro Histórico o recurrirán a DDHH

Ante el nuevo establecimiento del semáforo rojo en la Ciudad de México y en particular en el Centro Histórico comerciantes, incluidos restauranteros, agrupados en el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño AC) hacen un último llamado a las autoridades locales para permitir la reapertura mercantil del primer cuadro de la Ciudad o de lo contrario recurrirán a medidas jurídicas para hacerlo.

En conferencia de prensa el presidente de este consejo, Gerardo López Becerra sentenció que ha llegado la hora de recurrir a organismos internacionales ante la flagrante violación de sus derechos laborales.

“Vamos a acudir a organismos de derechos humanos para que intervengan ya nosotros iniciamos tenemos los contactos y esperamos en esta semana poder concretar el contacto poder tener justamente la petición porque observamos que aquí ha habido por lo menos omisión de muchas de las autoridades con lo que es el respeto a los derechos, el respeto al derecho laboral, al derecho de trabajo”, advirtió Gerardo López Becerra.

El dirigente del comercio establecido en el Centro Histórico reiteró que la aplicación de las medidas dispares, es una violación a los derechos laborales de las personas y aunque aclararon que no es entrar en conflicto con el comercio ambulante lo único que piden es piso parejo porque mientras al comercio formal lo están castigando el ambulantaje ha tenido “carta abierta para la vendimia” y eso en tiempos electorales dijo ya da otra connotación.

“Es en la informalidad es en donde se ha dado carta abierta en donde no ha habido contrato en donde se están dando los contagios y el impacto negativo que estamos teniendo, el cual ha tenido durante las últimas semanas carta abierta para trabajar sin ninguna medida de higiene y con la complacencia de funcionarios públicos de las alcaldías y de los municipios en el Estado de México, la complacencia con la que han estado trabajando los ambulantes abre muchas especulaciones sobre la relación de funcionarios públicos y líderes de ambulantes sobre todo este que es un año electoral”, acusó López Becerra.

En ese sentido el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño AC) dijo que en los últimos días ha habido una gran simulación en la aplicación del semáforo rojo pues muchos locatarios de diversos giros han tenido que empezar a abrir para tener liquidez y empezar a pagar los gastos de su operación, es decir la cortina a “medio abrir” o buscando el contacto directo con el cliente para darle servicio y es un fenómeno que se está dando con la medida del cierre porque se ha visto que esto no ha detenido el número de contagios porque ha resultado insuficiente.

Moisés Luna restaurantero insistió en no querer confrontarse con el ambulantaje pero pidió a las autoridades tomar en cuenta que “somos una fuente de empleo importante y nuestro llamado y reclamo es déjenos trabajar porque los contagios no se están dando aquí en los restaurantes no están los contagios.

“Entonces nuestro llamado y nuestro reclamo es eso a las autoridades que nos dejen trabajar por favor, lo hemos hecho bien, nos hemos comportado bien, tenemos que trabajar todos que nos dejen trabajar desde el puesto de tortas que cerró hasta nosotros los formales que contribuimos y hacemos todos nuestros pagos al corriente y nos comprometemos con la salud de nuestros comensales ya no queremos trabajar con servicio para llevar para qué para trabajar para las plataformas las plataformas no te salvan”, reprochó Moisés Luna restaurantero.

Por lo pronto anunciaron que apoyarán a los negocios de todos los giros que se han manifestado y se manifestarán a lo largo de esta semana por diversos medios y plataformas por esta apertura con protocolos de higiene y sanititzación que están demandando para la reapertura mercantil del Centro Histórico porque ya no aguantan una semana más de cierre so pena de una alta mortandad de negocios