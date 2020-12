No hay motivo para aumentar precio del kilo de tortilla: AMLO

El presidente López Obrador hizo un llamado a los industriales de la masa y la harina de maíz para no incrementar los costos de sus insumos y no dar pie a un aumento en el precio del kilo de tortilla.

Y es que desde hace varias semanas, los productores de tortilla han advertido que aumentarían en un 6.5% el precio de este producto, les pidió solidarizarse y no aumentar el precio de este alimento básico de la dieta de los mexicanos.

Por su parte, el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, insistió en que no hay motivo para aumentar el precio de la tortilla.

“Si no ha subido el maíz, no han subido los energéticos, ni han subido los insumos, pues no habría motivo para subir la harina de maíz nixtamalizada ni la tortilla. Algunos hablan de que quieren prever los aumentos del próximo año , pues ue no le hagan Pitoniso y que mejor que sean solidarios con los consumidores y hagan caso al llamado del Presidente”.

El titular de la Profeco, dijo que a lo largo del año el precio del kilo de tortilla se ha elevado solo en 1.3 por ciento, de hecho este sector de los productores de la masa y la tortilla, han sido muy solidarios y así deberían seguir siendo.