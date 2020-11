El 2020 cerrará como el año más violento: Observatorio Nacional Ciudadano

Aún con la pandemia del coronavirus este 2020 será el año más violento, aseguró el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, quien reprochó que este gobierno “ni picha ni cacha ni deja batear”.

“La violencia sigue creciendo y aparentemente 2020 se perfila para cerrar como el año más violento de la historia violenta del país rebasando al año pasado ni siquiera con la pandemia logramos frenar la violencia que existe en el país no hay ningún cambio de paradigma”, reprochó Francisco Rivas.

Al presentar el estudio “La Estrategia Nacional de Seguridad Pública” Juan Francisco Rivas aseguró que la actual estrategia gubernamental exhibe incongruencias y contradicciones que explican la ausencia de resultados positivos para la reducción de delitos; predominan el desorden y la improvisación que da como resultado la exacerbación de los aspectos más negativos de las pasadas administraciones como son el desperdicio de recursos, la violación a derechos humanos la violencia e impunidad.

“Y esto se transforma precisamente en un desperdicio de recursos y violación a los derechos humanos en violencia e impunidad el diseño y operación de los programas que son la punta de lanza de este gobierno pues no tienen que ver con lo que nos está prometiendo esto es un gobierno que ha insistido en atender las cosas la verdad es que como veremos más adelante las políticas sociales no están atendiendo las causas relacionadas con el tema de seguridad”, reprochó el director del Observatorio Nacional Ciudadano.

En ese sentido dijo que incluso el gobierno de la cuarta transformación ha sido incongruente en lo que fue el lema de campaña en el sentido de sacar al Ejército de las calles y los hechos de desplegar a las fuerzas castrenses a lo largo y ancho del país.

“Hoy no hay una distinción clara de la operación entre la guardia nacional y el ejército es decir parece que la Guardia Nacional y simple y sencillamente es una cara más del ejército la verdad es que en ese sentido pues han aumentado se han disparado las quejas de violación de los derechos humanos por parte de los ciudadanos simple y sencillamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo de enero a septiembre de este año acumuló 237 quejas del ejército y 209 de la guardia nacional”, reprochó el activista.

Francisco Rivas advirtió que con la facultad que se le ha dado a la Unidad de Inteligecia Financirera de bloquear cuentas bancarias se puede causar un daño irreparable.

“Hay una nueva ley que pone en riesgo la operación de los ciudadanos que ponen en riesgo las condiciones entendemos que el Estado quiere ser más rápido para tomar decisiones pero hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo este gobierno va iniciar investigaciones específicas y bloquear cuentas de ciudadanos porque el desbloqueo muy complicado y la afectación de un la vida de una familia puede ser enorme”, sentenció el activista.

Utilizando términos beisboleros tal como lo hace el Presidente López Obrador el director del Observatorio Nacional Ciudadano concluyó que la presente administración se ha caracterizado por no dejar Pichar, cachar ni batear.

“Qué podemos decir de este gobierno pues podemos decir que no picha no cacha y no deja batear si queremos usar una analogía beisbolera como es el interés del presidente no cacha porque tenemos una ausencia de claridad en las políticas públicas formuladas, no hay coordinación entre dependencias de gobierno… No cacha porque no es un gobierno que está escuchando, cerró las puertas al activismo social, cerró las puertas a los expertos… Y tampoco deja batear, porque en la medida en la que interfiere en las instituciones locales, en la que denigra a gobiernos locales, en la manera en que recorta recursos a gobiernos locales, pues, estos no pueden mejorar”, finalizó.