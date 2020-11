Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el Barcelona": Messi

Después de disputar la fecha FIFA con Argentina, a su llegada a Barcelona 'La Pulga' respondió a la polémica que tiene con Antoine Griezmann con hartazgo y de forma directa:

Y es que en días pasados el entorno de Griezmann le ha tirado con todo a Messi, su ex agente afirmó que "Leo lo controla todo en el Barcelona y ejerce un régimen de terror en el vestuario. Antoine llegó a un club con graves problemas donde Messi controla todo, su actitud fue deplorable. O estás con él o estás en su contra".

Así como el tío de Griezmann, Emmanuel Lopes, quien dio a entender que en el Barca no se trabaja lo suficiente porque los entrenamientos se hacen para darle gusto a Messi: "Con Messi no es fácil, sé lo que pasa por dentro del club. Hay cosas que no se pueden decir. Pero no se trabaja lo suficiente y en general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. En cambio, Antoine necesita trabajar y otros no necesitan hacer mucho esfuerzo para ser buenos".

Sumado a los múltiples rumores que aseguran que el astro argentino pone y quita entrenadores en el club.

Messi al llegar a Barcelona: "la verdad es que estoy un poco cansado de ser el problema de todo en el club cuando le preguntan por el entorno de Griezmann"

El divorcio entre Messi y el club azulgrana es evidente, pues cabe recordar que el Díez quiso marcharse este verano del equipo, pero la directiva impidió su salida. Sin embargo, el contrato de Messi culmina a final de temporada, por lo que podría marcharse libre el próximo verano, e incluso firmar con el club que desee en el mes de enero, teniendo como principal candidato al Manchester City.

Veremos si el hartazgo de Lionel Messi termina por ser el detonante final para marcharse del FC Barcelona.