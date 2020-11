Policía migratorio pide su tamalito en la frontera

Las redes sociales están haciendo viral este video, donde el vendedor que viste de impermeable amarillo es captado desde el lado de la frontera en México cómo hace su esfuerzo para vivir vendiendo sus tamales con un agente fronterizo de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Conmueve ex bailarina con alzheimer al escuhar "El Lago de los Cisnes"



Así venden tamalitos en la frontera / Captura de pantalla

Esto ocurrió en la frontera de Tijuana con Estados Unidos, en la reja metálica parte del Muro Fronterizo que divide a México con el país norteamericano. Incluso el vendedor le da primero una prueba de sus tamalitos al oficial: “Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero”, le dice al oficial para convencerlo de que compre.

Una vez que el agente le toma la palabra, el comerciante le dice que el precio es un dólar.

TE RECOMENDAMOS: Así predijeron "Los Simpson" el triunfo de Joe Biden a la presidencia

Sin duda los mexicanos son una muestra del esfuerzo por salir a delante y su comida siempre ha sido una forma de atraer a muchas personas que aman la comida mexicana, es así como este video ha asombrado a muchos internautas por la forma en que este mexicano con gran orgullo no duda en demostrar que son cosas bien hechas en México.

PUEDES LEER: "Auxilio,necesito trabajo": Abuelito pide ayuda afuera de Metro Polanco



El video ya suma más de 165 mil reproducciones y la frontera es una zona clave para la vida de miles de personas que buscan un futuro mejor.