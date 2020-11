¿Quiénes son Joe Biden y Kamala Harris?

Joe Biden, el presidente más votado y longevo con 77 años

Joseph Robinette Biden tiene 77 años y nació el 20 de noviembre de 1942, en Scranton, Pensilvania.

Es abogado y político de la Universidad de Syracuse.

Fue el 47 vicepresidente de Estados Unidos del 2009 al 2017, durante la administración del presidente Barack Obama.

Fue seis veces senador por Delaware, elegido por primera vez en 1972.

Buscó la nominación demócrata para la presidencia en 1988 y 2008, pero fue derrotado.

En 2015 compitió contra Hillary Clinton en las elecciones primarias del Partido Demócrata, al final decidió no presentarse al proceso y declinar para robustecer la candidatura de Clinton.

Anunció su candidatura a la presidencia de 2020 el 25 de abril de 2019, y en junio de este año alcanzó el umbral de 1,991 delegados, necesario para asegurar la nominación del Partido Demócrata.

Joe Biden, presidente número 46 de Estados Unidos / Getty Images

Kamala Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos

Kamala Devi Harris tiene 56 años y nació el 20 de octubre de 1964, en Oakland, California.

Harris es birracial: hija de padre negro y madre indio-americana.

Es la primera afroamericana, la primera asiática estadounidense y la tercera mujer candidata a la vicepresidencia en la historia de Estados Unidos.

Es política en la Universidad Howard en Washington D. C. y abogada del Hastings College of the Law de la Universidad de California.

En 2003, fue elegida fiscal del distrito de San Francisco. Ganó la elección como Fiscal General de California en 2010 y fue reelegida en 2014, donde permaneció hasta 2016.

Desde 2017, se desempeñaba como senadora júnior por California (fue la segunda mujer afroamericana y la primera surasiática americana en servir en el Senado de EU).

El 11 de agosto de 2020, Biden anunció a Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2020.

Kamala Harris, primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos / Getty Images

Los candidatos que se quedarán fuera de la Casa Blanca

Donald Trump, el quinto presidente que no es reelegido

Donald John Trump tiene 74 años y nació el 14 de junio de 1946, en Nueva York.

Es el 45º presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017.

Antes de entrar en la política, fue empresario y personalidad de la televisión.

Obtuvo el título de bachiller en economía en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

En 1971 heredó la empresa familiar de bienes raíces y construcción Elizabeth Trump & Son, que más tarde fue renombrada como Trump Organization.

Fue dueño los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo desde 1996 hasta 2015, y ha prestado el uso de su nombre en la marca de varios productos. De 2004 a 2015, participó en un reality show de NBC.

En 2016, Forbes lo enumeró como la 324ª persona más rica del mundo con un valor neto de 4500 millones de dólares.

Trump buscó la nominación presidencial del Partido Reformista en 2000, pero se retiró antes de que comenzara la votación.

En 2015 anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de 2016, y en julio de ese año fue nominado en la Convención Republicana.

Ganó las elecciones generales del 8 de noviembre de 2016 contra la rival demócrata Hillary Clinton.

Donald Trump se convierte en el 5 presidente que estando en el poder no logró ser reelegido / Getty Images

Mike Pence, un número 2 leal a Trump

Michael Richard Pence tiene 61 años nació el 7 de junio de 1959 en Columbus, Indiana.

Es el 48° vicepresidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017.

Es licenciado en derecho de la Facultad de Derecho Robert H. McKinney de la Universidad de Indiana.

Es un político conservador miembro del Partido Republicano.

Entre 1994 y 1999 se convirtió en un presentador de programas de radio y televisión de orientación conservadora.

Fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2001 y 2013; y presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de 2009 a 2011.

Gobernador de Indiana de 2013 y 2017.

Su nombramiento como vicepresidente de los Estados Unidos se produjo tras la victoria de su compañero de fórmula Donald Trump en las elecciones de 2016.

Mike Pence, uno de los hombres más leales a Trump / Getty Images

Partido Libertario

Jo Jorgensen, candidata a l a presidencia: Académica y activista libertaria de 63 años, nacida en Illinois, que en 1996 fue candidata a la vice-presidencia por el partido libertario. Es doctora en psicología de la Universidad Clemson y tiene un máster en administración. Como libertaria, su plataforma es muy conservadora en términos fiscales y muy liberal en términos sociales. Es la única mujer en competir por la presidencia en las elecciones de 2020.

Partido Verde

Howie Hawkins, candidato a presidente: Activista sindical de 68 años, nacido en San Francisco pero que desarrolló su carrera política en Nueva York. Durante los 70 fue parte del Partido Socialista y en 1980 se acercó al movimiento verde. En 1990 fundó el Partido Verde y en las últimas tres décadas ha sido candidato en innumerables contiendas que van desde el Senado y la gobernación de Nueva York, hasta sus aspiraciones presidenciales actuales.