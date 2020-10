Descubren arrecife de coral de 500 metros de alto en Australia

Aquarium friends, join us as we make history diving on a newly found 500 m tall reef in the Great Barrier Reef. First reef discovery in 120 years! https://t.co/SatV5HEwTf @MontereyAq @WaikikiAquarium @Birch_Aquarium @NEAQ @AquariumPacific @TXStateAquarium @NatlAquarium pic.twitter.com/4xpXUeDGJy