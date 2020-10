No hay acuerdo con Chihuahua para cumplir con cuota de agua con EEUU: AMLO

El gobierno federal sigue buscando el mecanismo para cumplir con el convenio de agua con Estados Unidos desde 1944 aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que no existe acuerdo alguno con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En la mañanera de Palacio Nacional destacó que a pesar de quienes tienen “intereses y propósitos electorales” se ha logrado evitar que esto signifique un conflicto con la administración de su homólogo, Donald Trump a pesar del clima electoral que se vive en esa nación.

“En el caso de Chihuahua no se ha podido lograr ningún acuerdo, porque ellos no quieren entregar la cuota que les corresponde. Creo que no es el pueblo de Chihuahua, hay que diferenciar, no es la gente, son los intereses, es la cúpula, los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales, eso es todo”.

Por su parte el canciller Marcelo Ebrard indicó que a pesar de las presiones de Estados Unidos se tiene contemplado el cumplimiento de México antes del 24 de este mes para lo que ya se tienen acercamientos binacionales,

“Ha habido 19 reuniones binacionales; de hecho, son institucionales, participa la CILA, como sabes, depende de la Secretaría de Relaciones, la parte mexicana, la sección mexicana, la sección estadounidense. Hemos venido en las conversaciones planteando diferenciaciones opciones, tenemos buena relación no ocultó que por supuesta hay tensiones como suele ser, pero estimó que vamos a salir adelante vamos a cumplir ya les iremos dando los detalles de lo que estamos haciendo… cuál destrucción del presidente que se cumpla tratado y que evitemos que conviertan un tema electoral 15 días antes del proceso en Estados Unidos porque el vencimiento de este ciclo es el 24 de octubre habido 19 reuniones binacionales”.

Finalmente señaló que la prioridad de México es dar cumplimiento a lo que corresponde, porque si no se hace, México no tendrá acceso al agua que le toca.