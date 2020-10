Así será el protocolo del regreso de la afición a los estadios

La Liga BBVA Mx tiene listo el protocolo para el regreso de la afición a los estadios, y para que esto sea posible, los clubes tendrán que hacer un “Programa de Sanidad Especial” que se adecue a las necesidades de su institución, abarcando todas las instancias que se necesitan para tener el regreso de los aficionados a los estadios. Además de que tienen como fecha límite el 8 de octubre para presentarlo ante la Liga BBVA Mx.

En cuanto a la distribución de los aficionados en el estadio, podrán estar máximo dos personas juntas; en adelante, se deberá contar con la distancia mínima establecida por las autoridades de 1.5 metros, con señalización bien identificada en los asientos para la sana distancia. Mientras que el aforo máximo no estará limitado a un porcentaje, sino al color del semáforo que se tenga al momento.

Cabe destacar que las localidades que normalmente ocupan las porras estarán cerradas, para poder mantener el orden y la distancia.

Por otra parte ,en cuanto a la venta de boletos, las taquillas tendrán que permanecer cerradas y sólo se permitirá la distribución de los mismos vía electrónica. Con una limitante de 4 boletos por familia, aunque no se dará acceso a menores de 12 años a ningún estadio.

Además los aficionados podrán contar con la devolución de su dinero por parte de los clubes, por haber presentado síntomas de Covid o bien, porque no respetaron las medidas dentro del inmueble y tuvieron que ser desalojados.

La sanitización del estadio será fundamental para el regreso de la afición, por eso mismo, los equipos tendrán que contratar a una empresa que les brinde dicho servicio, pero que esté avalada por las autoridades de salud. Además de que se tendrá que implementar zonas médicas para la atención oportuna en caso de que alguien la necesite. Todo lo anterior con el apoyo del personal necesario, así como de señalizaciones en el interior y exterior del estadio.

Aquí está el protocolo de la Liga Mx de cómo será el regreso de los aficionados a los estadios 🏟. pic.twitter.com/4cQkXtiHCl — W Deportes (@deportesWRADIO) October 1, 2020

Pero el club no tendrá toda la responsabilidad, ya que también se contará con un “Código de conducta del aficionado” que en rasgos generales requiere de un buen comportamiento hacia las medidas implementadas. Conscientes de que no pueden ingresar en estado inconveniente, además de que serán revisados para evitar el acceso de objetos no permitidos. Fumar también quedará prohibido en cualquier zona. El cubre bocas será OBLIGATORIO. Y compra de comida o alguna bebida, el efectivo no está cancelado, pero l recomendación será utilizar únicamente tarjeta

Finalmente cabe señalar que todas las medidas serán revisadas y actualizadas las veces que sean necesarias, por que la pandemia por Covid_19 así lo amerita.