No le entró Jaime Cárdenas a limpiar el Indep: AMLO

La tarea de Jaime Cárdenas era limpiar el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado pero no le entró, fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las denuncias que plasmó el ex titular del Indep, en su renuncia al cargo a partir del 1 de octubre.

Después que señalara probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, contratos favorables a empresas, conductas de servidores públicos contrarias a las normas, entre otras, el Primer Mandatario aseguró que con ese tipo de ánimo no es posible enfrentar problemas que vive la cuarta transformación como enfrentar más de dos crisis que vive con la Pandemia de covid-19 y la económica.

“Pues limpiar que era lo que tenía que hacer Jaime, no le entró, ayer hablábamos que para ser servidor público sobre todo en un proceso de transformación se necesitan ganas para todo en la vida, se necesitan ganas, convicciones y arrojo y no rendirnos, ayer dije, el que se aflige, se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos dé depresión, ya nos inmovilicemos, no vamos a hacer nada, está muy difícil la situación”.

Se le cuestionó si era realmente la falta de ganas por parte de Cárdenas Gracia o que existen muchas situaciones las que tiene pendiente el Instituto, a lo que López Obrador enfatizó que son ambas cosas.

“Es que las dos cosas, es que está de buen tamaño el animal, pero esta es la lucha de David contra Goliat entonces es una transformación no es un día de campo, no son tamlitos de chipilín, por eso les decía que parte de la crisis, por eso hablo inclusiva que no es sola una crisis, es una decadencia, el neoliberalismo trastocó todo”.

Por cierto, que tras anunciar que será Ernesto Prieto, actual titular de la Lotería Nacional, quien encabece el Indep, López Obrador comentó que escribió un correo a Margarita González Calderón, quien quedará en Lotenal, preguntando si estaría dispuesta a ayudar en la tarea de limpiar y transformar a México algo que señaló no es un cargo sino un encargo, a lo que respondió que sí, recordó que el trabajo de este gobierno comienza desde las cinco de la mañana y continúa por 16 horas diarias.