El líder de los diputados federales del PRI, René Juárez Cisneros, se pronunció a favor de que se cumpla ley en caso de un posible juicio penal a los últimos 5 Presidentes de la República desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pero dejó claro que su partido no respalda linchamientos políticos.

Es más, dijo que el PRI no defiende a ninguna persona a la que se le demuestre algún delito. Consideró que en todo momento debe aplicarse la ley no solo a los expresidentes sino a cualquier ciudadano.

“Nosotros vamos a defender el respeto a la ley, a la legalidad, nosotros no estamos a favor de linchamientos políticos de nadie, nosotros no podemos aprobarlo y no es para un ex presidente sino para todos los ciudadanos. Yo estoy a favor de que se cumpla la ley contra quien sea, ni modos que defendamos o estemos en contra de que se cumpla la ley”.