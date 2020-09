No me olvido de donde salí; joven comparte foto viral de albañil a licenciado en enfermería y se vuelve viral. Es originario de Oxkutzcab, Yucatán. Sin duda un ejemplo para muchos.

Manuel Chimas, es un joven originario de Yucatán y compartió una fotografía en su perfil de Facebook donde en compañía con sus compañeros de trabajo en la albañilería y él portando su uniforme de enfermero escribe un mensaje que ha conmovido a muchos:

"No me olvido de donde salí" / Redes sociales

"Este secre ya es licenciado en enfermería. No me olvido de donde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos".

Y es que Manuel, luego de trabajar como albañil para pagarse sus estudios logró obtener el título de licenciado en Enfermería del Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT).

Captura de Redes Sociales / Redes sociales

Además debido a la pandemia por COVID-19 ha demostrado su amor por su profesión y gran nobleza, pues entre sus comentarios compartidos se unió a un reto para escribir un mensaje de apoyo a las personas más vulnerables frente al coronavirus:

¡Me uno! Amo mi carrera y por vocación..

Si tienes en casa a un adulto mayor o algún familiar enfermo, vulnerable y que no pueda asistir a un hospital por la situación actual derivado a COVID-19 y que necesite una curación o cualquier actividad de forma independiente en la que yo puedo contribuir o apoyar, de corazón te ofrezco mis servicios, así que pido a mis contactos cercanos de mi región donde vivo que compartan, se los agradecería. Los que han contado conmigo sin problema alguno en estas situaciones contarán más #QuédateEnCasa.

El mensaje donde comparte con orgullo su gran esfuerzo ya lleva más de 160 comentarios y con más de mil compartidos.