Científicos captan una enorme onda gravitacional que no debería existir

Dos detectores descubren la fuente de ondas gravitacionales más potente jamás observada, desde Europa y EE UU, corresponde a la fuente de ondas gravitacionales más potente.

La señal fue captada el 21 de mayo de 2019 y duró apenas una décima de segundo y después de un año de estudio, el patrón que esta característica vibración produjo en los haces de luz láser de los detectores LIGO, en EE UU, y Virgo, en Italia, ha permitido reconstruir cómo se produjo este fenómeno.

Los agujeros negros son objetos tan densos que su fuerza de gravedad / GETTYIMAGES

De acuerdo con El País, explica que el estudio revela cómo la onda viene de la fusión de dos agujeros negros y sería la mayor captada hasta la fecha, según explican hoy en dos estudios los casi 2 mil científicos de 19 países que trabajan con los datos de ambos detectores.

Es uno de los descubrimientos más importantes que después del 2016 se descubriera la primera onda gravitacional.

Los agujeros negros son objetos tan densos que su fuerza de gravedad atrae cualquier cosa que caiga en sus fauces, incluida la luz, por eso son invisibles.

Los interferómetros láser de LIGO y Virgo identificaron el hecho / GETTYIMAGES

Se sabe que el choque se produjo hace unos 7,000 millones de años, incluso se cree antes que la formación del sistema solar y la Tierra, cuando un agujero negro con una masa 85 veces superior a la del Sol chocó con otro equivalente a unas 66 estrellas solares.

"Tras el choque formaron un agujero negro con una masa de 142 soles. El resto de masa se transformó en energía que salió despedida en todas direcciones como la onda expansiva de una bomba que viajó a la velocidad de la luz curvando a su paso el espacio y el tiempo", explican.

Toni Font, físico teórico de la Universidad de Valencia y colaborador de Virgo, explicó: “La fusión anunciada hoy es como un helado de fabada: raro, posible y no gusta a muchos porque les saca de su zona de confort. Hoy por hoy no estamos preparados para comprender este fenómeno y no podemos responder las muchas preguntas que abre”.

La señal fue captada el 21 de mayo de 2019 y duró apenas una décima de segundo. / GETTYIMAGES

El cinetífico señaló que lo interesante es que el resultado es algo jamás observado y que por ahora tampoco podemos entender.

Stephen Hawking y Bernard Carr fueron los científicos contemporaneos en proponer la existencia de estos agujeros negros. El hallazgo de hoy resucita esta teoría.

Con información de El País.