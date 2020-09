Mexicano jugará con la Selección de Guatemala

Jesús López futbolista del club América jugará para la selección de Guatemala, así lo aceptó el mismo jugador que ya prepara todo para poder ser convocado por la bicolor de cara a la próxima eliminatoria rumbo a Qatar 2022.

Chucho que ha hecho toda su vida en México, también tiene la nacionalidad guatemalteca gracias a su abuelo materno, por lo que al ver lejana la posibilidad de ser considerado por Martino para la Selección Mexicana, ya se decantó por jugar para Guatemala. En donde por cierto sueña con poder anotarle algún día a México en un partido oficial, así lo comentó para Tigo Sports Guatemala.

“Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos gol, los voy a gritar”.

Por otra parte López indicó que le encantaría utilizar el 10 en la espalda con Guatemala.

“Ya me dijeron algunos números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía y dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha”.

Con pocos papeles por finiquitar para que se de esta gran oportunidad para Jesús López, por lo pronto ya sabe que en la primera fase de clasificación en Concacaf, su selección tendrá que medirse en el grupo C a Cuba, Curazao, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas.