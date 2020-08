Pide CCE a alcaldes ser “línea de defensa” contra leyes impuestas

El sector empresarial pidió a los alcaldes del país agrupados en la Conferencia Nacional de municipios de México, CONAMM, se conviertan en la línea de defensa contra leyes impuestas que no resolverán los problemas del país, al referirse a las prohibiciones que se han impuesto para la venta de alimentos procesados, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que la afectación por esas prohibiciones, serán a una larga cadena que representa, el equivalente al 15 por ciento del pib..

“Pero necesitamos también que nos ayuden a la defensa de una serie de regulaciones que se quieren imponer equivocadamente en el país. Es increíble que en un momento como el que estamos viviendo y en una coyuntura como la que estamos sufriendo, se trate de meter regulaciones a la venta de alimentos en cada uno de los pequeños comercios, creen que con eso afectan al empresariado, pero se afecta sobre todo a los pequeños empresarios, a las pequeñas misceláneas, a los pequeños abarrotes, se afecta al cañero, se afecta al azucarero, se afecta a la persona que mueve el transporte y la distribución, se afecta a toda la cadena de valor que representa hoy el 15 por ciento del Producto Interno Bruto que son todos los alimentos procesados que tenemos”, llamó el dirigente empresarial.

Salazar Lomelín fue más allá al señalar que el verdadero objetivo de ésta medida es pretender culpar a la industria de fenómenos que están lejos de su alcance, como el elevado número de muertos que hay en el país derivado de la pandemia

“Definitivamente la culpa no la tienen los productores de alimentos procesados, no la tienen los hábitos de los mexicanos, no la tenemos nadie, todos podemos de alguna manera trabajar en poder desarrollar esto, yo les pido que ustedes también sean una línea de defensa contra estas actitudes, totalmente equivocadas que se están tomando en el país como posibles soluciones y que no son mas que quimeras, no son más que varas mágicas que creen que con esa situación arreglan algo y lo único que dejan son un impacto todavía más equivocado y más terrible sobre la situación económica que estamos sufriendo” justificó Salazar Lomelín.

Por ello señaló se debe trabajar de manera conjunta, para atender a fondo la verdadera problemática.

El organismo empresarial firmó un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en temas que atañen a ambas partes, como el Estado de Derecho, la Inseguridad, el desarrollo de infraestructura, así como la promoción de la educación dual, que sume fuerza de trabajo a las cadenas productivas, asimismo se revisarán temas como la excesiva regulación que existe en ese sentido.

Nathan Poplawsky, presidente de la CANACO CDMX, señaló que la reapertura de negocios en la llamada nueva normalidad, no representa por si, una reactivación económica, dijo que ante la negativa de autoridades para apoyar a los empleos en el país evitando la mortandad de empresas, en especial las mas pequeñas, es necesario el acompañamiento de los municipios.

“Pero para que una empresa pueda ser viable, dentro de la formalidad, requiere de un apropiado esquema de regulación, que no exceda sus posibilidades reales de administración y ésto es aún más cierto para las micro y pequeñas empresas, que no cuentan con la infraestructura necesaria y muchas veces, ni con la capacidad económica para cumplir con las complicadas disposiciones normativas que se requieren. La falta de simplificación además de propiciar la corrupción, hacen prácticamente imposible que un empresario promedio, pueda cumplir con la infinidad de trámites necesarios para abrir y mantener una operación una empresa, los niveles de corrupción e impunidad no solo afectan las inversiones y la actividad empresarial, sino que lastiman los derechos humanos básicos”, reprochó el líder del comercio organizado en la ciudad.

Por su parte, María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua y Presidenta de la CONAMM, señaló que el momento que vivimos exige de un llamado enérgico a detener la división, las guerras electorales, ya que afirmó vivimos un momento devastador que amenaza con terminar con una década de desarrollo en los municipios. Pidió avanzar en una misma dirección y trabajar para proteger el empleo, mejorar los salarios y hacer crecer al país, para que éste sea reconocido como más valioso, en su cultura, sus productos y su gente.