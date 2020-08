PAN acusa “circo” con video de sobornos

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sólo quiere hacer un circo, para distraer la corrupción de su administración, sentenció el líder de los senadores panistas, Mauricio Kuri.

Tras el video donde se ve a colaboradores de ex senadores panistas recibiendo fajos de billetes, Kuri insistió en que se vaya hasta las últimas consecuencias pero en un juicio legal y no de manera mediática.

En entrevista, Mauricio Kuri aseveró que con estos video se prende por un lado disfrazar la corrupción de Ana Gabriela Guevara, Irma Eréndira Sandoval y Manuel Bartlett.

Por el otro lado, dijo, ahora van a pasar a Lozoya de corruptor a una simple victima.

En tanto, siguen los deslindes, esta mañana, Ernesto Cordero, ex presidente del Senado, afirmó que “nunca como servidor público participó en un acto de corrupción”.

El ex secretario de Hacienda, aseveró que son falsos los señalamientos del ex titular de Petróleos Mexicanos, de que él recibió sobornos a cambio de su voto a favor de las reformas estructurales que se impulsaron en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, los morenistas en voz de Salomón propusieron la creación de una Comisión Especial de Honor y Verdad, que coadyuve con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones sobre los presuntos sobornos a ex senadores del PAN y ex funcionarios federales durante los gobiernos de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El vicepresidente del Senado, declaró que el video difundido este lunes en el que dos ex funcionarios de esta cámara ligados a los entonces senadores de Acción Nacional Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, reciben bolsas con dinero de un presunto funcionario de Pemex, es prueba de que

priistas y panistas convirtieron el voto de sus legisladores en un artículo de lujo para el mejor postor.

Aseveró que esta situación exige una depuración del Poder Legislativo y para ello se debe conocerse quiénes traicionaron la confianza que el pueblo les otorgó con su voto.