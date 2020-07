Zinedine Zidane y su camino merengue como entrenado

El Real Madrid está a una victoria de poder asegurar su título de liga número 34. Si nos guiamos por los resultados, es prácticamente un hecho que lo logren ya que desde el reinicio de la temporada no solo no han perdido, si no que han ganado todos sus cotejos.

De ser así, Zinedine Zidane estaría ganando su segunda liga en las 3 temporadas completas que ha dirigido al Madrid, ya que durante los dos procesos en los que ha estado al frente ha llegado a mitad de temporada, solo ha dirigido de inicio a fin las ediciones 2016-17, 2017-18 y la actual 2019-20.

Primero, en enero del 2016, llegó al banquillo tras la salida de Rafa Benítez, para el segundo semestre de la liga el francés levanto al equipo y quedó en segundo lugar apenas un punto por debajo del Barcelona, quien se proclamó campeón.

El siguiente año, en 2017, consiguió su primer título de liga y la número 33 del club con 29 victorias, 6 empates y solamente 3 derrotas en la temporada. Esa ocasión fue la primera vez en la historia que el conjunto blanco marcó gol en todos sus encuentros. Además de conseguir el doblete de la Champions League.

Tras un año malo donde “solo consiguieron la Champions”, Zidane decide dejar al Madrid en mayo del 2018. En su lugar llegó Lopetegui, quien tras los malos resultados dejó al equipo apenas unos meses después, Santiago Solari dirigiría como interino hasta marzo del 2019, de ahí retomó el cargo Zidane. Ahora podrá llevarse la liga con una jornada de anticipación si es que consigue los tres puntos contra el Villarreal, hasta el momento Zinedine suma: 25 victorias, 8 empates y 3 derrotas.

En la vitrina personal del francés como entrenador del Real Madrid se exponen: 1 liga, 2 super copas de España, 3 Orejonas, 2 Supercopas de Europa y dos mundiales de clubes. El de hoy será el juego 209 de “Zizou” en el banquillo merengue, y de lograr su victoria 141 estaría celebrando su onceavo título en la casa blanca y lo podrás vivir a través de w deportes.