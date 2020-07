“No me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar”: Siboldi

Luego de que Cruz Azul consiguió el pase a la final de la Copa GNP por México, al vencer en penales al conjunto de Tigres. Los ánimos terminaron calientes con una serie de insultos de Guido Pizarro hacia Robert Dante Siboldi.

¡Terminó calientito! 🔥😱



Siboldi se encaró con todo mundo. Guido Pizarro lo retó a golpes mientras el Tuca lo detenía a gritos. 🔥👊 (video)#LaVozDelFutbol ⚽️https://t.co/YBZa43WKyU — W Deportes (@deportesWRADIO) July 16, 2020

Ante esto el estratega de Cruz Azul compartió por qué se dio este conato al término del encuentro.

“No pasa nada son cosas del fútbol y lo que pasa en la cancha se queda. A raíz de los penales se suscitaron gritos y yo no me voy a quedar callado ante cualquiera que me venga a gritar, entonces simplemente fue un intercambio de palabras pero todo es fútbol y se queda en la cancha. A nadie le gusta perder y estos partidos son así, amistosos es la palabra, porque después no tienen nada de amistosos”. Señaló Siboldi.

Y ya instalados en la final, el rival que sea ya sea América o Chivas, es lo de menos, “el que sea, estamos claros que este es un torneo de preparación para lo que es el torneo de Liga, pero seguimos preparándonos, seguimos pensando en eso y cual sea, cualquiera de los dos (Chivas o América) son grandes rivales. Hay que ir paso a paso y cumpliendo metas para llegar al objetivo” apuntó el D.T. de Cruz Azul.

Ahora la máquina espera a conocer su rival y ya se alistan para volver al Olímpico Universitario para disputar el domingo la final de este torneo.