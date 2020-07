La SEP, junto con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México dan a conocer el periodo de cambios de plantel e inscripciones extemporáneas para el siguiente ciclo escolar 2020-2021 y nosotros te explicamos cómo realizar el trámite.

Para aquellos papás que no hayan realizado la preinscripción de alumnos en el mes de febrero en escuelas públicas de la Ciudad de México, aún están a tiempo de solicitar un lugar, aquí les mostramos cómo hacerlo:

Inicia el periodo para realizar cambios de plantel e inscripciones extemporáneas / CUARTOSCURO

Cómo solicitar una inscripción extemporánea para primaria o secundaria

El periodo será del 10 al 24 de julio si cursarán de 2do. A 6to. De primaria

Del 27 al 31 de julio si son de preescolar, ingresarán a primero de primaria o primero de secundaria.

En las fechas correspondientes deberán enviar al siguiente correo una solicitud de inscripción: asignaciondeescuela@aefcm.gob.mx

Si no realizaron la preinscripción, ya abrieron inscripciones extemporaneas / CUARTOSCURO

Donde explicarán los motivos por los que no fue posible realizar una solicitud de preinscripción para su hija o hijo en alguna de las escuelas públicas de la Ciudad de México, durante el periodo ordinario. Es importante que no cuenten con un lugar asignado por parte del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) (En caso de secundaria).

Deberán proporcionar los siguientes datos y adjuntar los documentos correspondientes:

Nombre completo de su hija y/o hijo

CURP (Clave Única de Registro de Población), que sea legible.

Grado en el que solicita inscripción.

Proponer 3 escuelas públicas de su preferencia, con domicilio.

Boleta de Evaluación del grado inmediato anterior, que sea legible.

Nombre y teléfono de la madre, padre de familia o tutor responsable de la solicitud.

Deberá enviar la solicitud a asignaciondeescuela@aefcm.gob.mx / CUARTOSCURO

Una vez enviado el correo la AEFCM hará la revisión correspondiente de la solicitud. Si resulta procedente, antes del inicio del ciclo escolar recibirán vía correo electrónico el formato de inscripción.

En caso de solicitar cambio también deberán realizar los mismos pasos para inscripción extemporánea.

INSCRIPCIONES EN LAS ESCUELAS

Una vez que el semáforo epidemiológico lo establezca, se concluirá el proceso de inscripción de manera presencial en cada plantel o de acuerdo con el calendario que la escuela asignada les comunique.

Para que concluir administrativamente su ingreso al plantel deberán hacer entrega de los documentos señalados dentro de los tres primeros meses del ciclo escolar 2020-2021.

Sólo si el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, la inscripción se realizará de manera presencial / CUARTOSCURO

Documentación para la inscripción de alumnas y alumnos en escuelas públicas

Educación Preescolar

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Original y copia de la Cartilla de Vacunación (para cotejo).

Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Boleta de evaluación o reporte de evaluación del grado anterior, en su caso.

Educación Primaria

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Original y copia del Certificado de Educación Preescolar (para cotejo).

Educación Secundaria

Original y copia del Acta de Nacimiento o documento legal equivalente (para cotejo).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Examen médico emitido por cualquier institución pública o particular.

Cuatro fotografías de su hijo o hija, tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Tres fotografías de cada una de las personas autorizadas para recoger a su hija o hijo, en tamaño infantil, a color o blanco y negro.

Original y copia del Certificado de Educación Primaria (para cotejo).

Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al teléfono 55-36-01-87-99 extensión 40887, de 10 a 16 horas, para solicitar un cambio o inscripción extemoranea en las escuelas públicas de la CDMX.