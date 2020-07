Karen Vega, la primera modelo oaxaqueña en la portada de Vogue

Karen Vega ha cautivado la porta de Vogue, siendo la primera modelo oaxaqueña en aparecer y relatar su historia a Vogue México y Latinoamérica.

La modelo de tan solo 18 años, de la ciudad de Oaxaca de Juárez empezó a involucrarse en el mundo del modelaje cuando tenía 14 años. Actualmente ya es una modelo profesional, pues ha participado en importantes marcas mexicanas.

Gracias a su acercamiento con el director creativo y diseñador oaxaqueño, Pompí García y el fotógrafo Enrique Leyva es que pudo participar en una producción llamada “Realismo mágico” donde buscaban modelos de piel morena y rasgos nativos.

“Ellos tenían la idea de mostrar más piel morena y nativa en sus proyectos, y les pareció que yo podría ayudarlos a complementar las imágenes que tenían pensadas. Me sentí muy emocionada porque siempre me han gustado las fotos, pero siempre me las había hecho informalmente.”, dijo Karen Vega a la revista Vogue México.

Desde ese momento ellos se vieron interesados en seguir trabajando con la joven modelo, por ello es que Pompí y Enrique la invitaron a pertenecer a su agencia de modelos con talento local llamada Talento de Espina, con el objetivo de representar a jóvenes oaxaqueños.

“Aunque estaba nerviosa y descubriendo nuevas cosas, por dentro me sentía muy capaz de que podía hacerlo y, además, todos me echaban muchas porras y me daban confianza.”, comentó.

La trayectoria de esta joven sigue creciendo, a su corta edad también ya posó para el fotógrafo mexicano, Dorian Ulises López Macías.