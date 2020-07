Así se jugaría la Jornada 1 del próximo torneo del futbol mexicano

Está a punto de terminar la espera por el parón obligado por el Covid-19 y el futbol mexicano está listo para regresar.

La Jornada 1 del Apertura 2020 se jugaría de esta forma e incluso el inicio de la Liga se adelantaría para el jueves 23 de julio con el partido entre Atlético de San Luis y Bravos de Juárez en el Alfonso Lastras.

El viernes 24 jugarían Necaxa vs Tigres y Mazatlán FC debutaría en el futbol mexicano recibiendo al Puebla.

El sábado 25 la cartelera será de esta forma: Cruz Azul vs Santos Laguna, Tijuana vs Atlas y Chivas vs León.

Mientras que el domingo 26, Pumas vs Querétaro y Toluca recibirá al Monterrey en el Nemesio Díez.

Finalmente habría “Monday Night” con el partido Pachuca vs América para así cerrar la Jornada 1 del torneo Guard1anes.