El diputado federal del PAN, Alfonso Robledo, interpuso este martes ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra la titular de esta dependencia, Irma Eréndira Sandoval para que se separe de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación sobre un presunto delito por omisiones en su declaración patrimonial.

Explicó que se trata de una denuncia por la adquisición de varios inmuebles valuados en más de 60 millones de pesos, junto con su esposo, el investigador universitario John Ackerman, pues con sus ingresos como académicos que no rebasan los 30 mil pesos mensuales no pudieron haber comprado una casa cada dos años.

“He hecho yo, personalmente, una denuncia contra Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, porque como servidora pública falseo información en su declaración patrimonial. Así que si ella es el primer frente contra la corrupción en este país, en este gobierno de la República, lo más vergonzoso que ella misma se esté defendiendo ante una acusación de una falsedad en la declaración patrimonial y está más que comprobado porque ella misma dice que efectivamente no está presentando los datos correctos”.

El legislador panista por el Nuevo León, dijo que lo menos que debe hacer Irma Eréndira Sandoval es dejar el cargo, mientras se le investiga como a cualquier funcionario público, porque de otra manera se estaría burlándose de todos, pues ninguno de sus empleados la podría acusar siendo su jefa.

“A cualquiera de nosotros como funcionarios públicos, esto nos podría causar una sanción administrativa. Yo estoy esperando que con esta denuncia se haga una investigación y que, mientras esto sucede ella se tenga que separar de su cargo temporalmente, porque nadie le va a querer hacer nada a su jefa. Tiene que separarse, porque lo que está haciendo la Secretaria de la Función Pública es burlarse de la ley y de todos nosotros los mexicanos y mexicanas”.

El diputado del PAN Alfonso Robledo consideró que la funcionaria federal debe tener una sanción administrativa toda vez que este gobierno ha dicho estar en contra del enriquecimiento ilícito y aquí tiene una muestra inocultable de ese delito.

Dijo que aunque todo el tiempo dicen que están combatiendo la corrupción, pero la tienen en sus narices y no la ven, no la atacan, no la combaten y no la sancionan.