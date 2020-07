Lo que se sabe de la nueva gripe porcina con ‘potencial pandémico’ en China

Descubren nueva gripe porcina por parte de científicos en China e hicieron pública la investigación en la revista científica Procedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que consiste en un nuevo tipo de gripe porcina que puede infectar a los humanos con el potencial de causar una futura pandemia.

Se trata de un virus nuevo y emparentado con el causante de la gripe A y bautizado como G4EAH1N1. Esta nueva cepa se encuentra en los cerdos y ya ha contagiado a varios humanos. Por el momento no hay evidencia de su transmisión de persona a persona.

La gripe porcina ocurre en personas que están en contacto con cerdos infectados / GETTYIMAGES

Los resultados de este estudio abarcan una investigación del 2011 al 2018, tras tomar 30 mil muestras en mataderos y hospitales veterinairos de 10 provincias chinas, los científicos lograron aislar 179 tipos distintos de virus y el G4 es uno de los más infecciosos y con capacidad para reproducirse en células humanas.

La enfermedad, que los investigadores llamaron virus G4, desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009, surgida en México. El virus G4 sigue apareciendo en los cerdos e incluso mostró un fuerte aumento en la población porcina después de 2016.

Los científicos escriben en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences / GETTYIMAGES

La nueva gripe porcina que se ha encontrado llamada G4 puede causar los mismos síntomas de una gripe humana normal como: Fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

Es preocupante que la infección humana del virus G4 fomente la adaptación humana y aumente el riesgo de una pandemia humana, dijeron los autores del estudio de la Universidad Agrícola de Shandong y el Centro Nacional de Influenza de China.

Este estudio es un recordatorio del constante riesgo de una nueva aparición de patógenos zoonóticos y que los animales de granja, con los que los humanos tienen un mayor contacto que con la vida silvestre, pueden actuar como la fuente de importantes virus pandémicos, dijo James Wood, jefe del departamento de medicina veterinaria de la Universidad de Cambridge, de acuerdo con la CNN.