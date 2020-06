Propone GCDMX aplazar festejo del Día del Padre

El gobierno de la CDMX pondrá en marcha una campaña para que los ciudadanos se queden en casa el próximo domingo que es el Día del padre. “Que lo celebremos a distancia”, dice.

Estaríamos proponiendo una nueva fecha para celebrarlos, como en el día de la madre.

Al momento en la Ciudad de México hay 4 mil 664 fallecimientos y 4 mil 22 casos activos.

La jefa de gobierno de la CDMX afirmó que hoy en día es solidario ponerse un cubrebocas.

“Cuando hay un sismo todos solomos a ayudar en una acción solidaria. Hoy es solidario ponerse un cubrebocas desde nuestra perspectiva porque uno evita si tiene el virus, contagiar a otras personas y yo al ponérmelo evito contagiarme”.

Si los dos usan cubrebocas disminuye el contagio, dijo.

Por otra parte, dijo que gracias a la responsabilidad de los capitalinos a quedarse en casa “ayudó muchísimo para poder disminuir el número de personas hospitalizadas”.

En la Ciudad tuvimos un periodo de crecimiento de la pandemia desde el 23 de abril hasta el 17 de mayo tuvimos un incremento contante en el número de hospitalizaciones y a partir del 20’de mayo se mantuvo, inclusive una pequeña disminución”.

Y en la última semana ha comenzado a disminuir.

“Si no hubiésemos tomado las medidas de sana distancia pues esa curva no solamente hubiese seguido creciendo sino que además hubiese crecido a una tasa mayor. De tal manera que no hubiésemos tenido posibilidad de atender en los hospitales de la Ciudad de México”.