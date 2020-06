El Gobierno Federal publica la segunda parte de la llamada entrevista que más bien es una platica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Epigmenio Ibarra.

El video de hora con 11 minutos se inicia con el texto “en el vértice de una transformación un hombre una vida de lucha culmina en victoria un mandato de 30 millones de electores”.

Se ve al primer mandatario en sus giras, realizando rituales con algunos grupos indígenas y posteriormente una reunión con su gabinete hablando de los avances para enfrentar a la pandemia de COVID-19. Tras explicaciones de los representantes de salud López Obrador les pide cohesión y estar atento ante los “conservadores” que se encuentran desquiciados.

Les comparto la segunda parte de la entrevista que me hizo Epigmenio Ibarra.https://t.co/k6yilJow0P pic.twitter.com/6f8U4w5Uqd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 5, 2020

“No caigamos en ninguna provocación están los conservadores ahora si muy desquiciados, no hay que confrontarlos tanto o confrontarlos y hablar despacio, relajado, relajado, relajado, pues no es lo mismo mandarlos a Palenque que decirles... los podemos mandar a Palenque, el modito... porque todavía en el Gobierno Federal hay quien no coincide en el proceso de transformación y no tienen como objetivo superior el de mejorar las condiciones de vida”.

El Jefe del Ejecutivo aseguró que gracias al apoyo de la gente y a qué se fueron tomando medidas de prevención, se aplanó la curva Epidemiológica y ya se espera el descenso de casos.

“Porque la gente ayudo a que no se propagara, la epidemia tan rápido, se aplanó la curva esto fue muy importante y ahora tenemos ya una infraestructura hospitalaria para atender a todos, tuvimos también la suerte de que no se presentara la epidemia en todo el país al

Mismo tiempo sino se está manifestando de manera regional... afecto más a Cancún, Quintana Roo a Villahermosa Tabasco, Culiacán Baja California pero ya en esos estados y la Ciudad d en México está empezando los descensos”.

Y defendiendo a los responsables de la salud como el secretario, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gatell, señaló el comportamiento de algunos medios que dijo incluso hablaban del primer muerto por Coronavirus cuando no era verdad.

“Como nunca periodistas, camarógrafos me empiezan a alumbrar, a acosar para que yo respondiera porque ya había el primer muerto, muy agresivos pidiéndome las condolencias y les dije que hablaría al día siguiente... entonces no le importa? No le interesa? Yo guardando silencio aplicando aquello que uno es dueño de su silencio y rehén de sus porras, hasta el carro metían la cámara ya llegue aquí y me informaron que el señor no había muerto”.

Por ello dijo que debe resistir a esas cosas teniendo como Ángel de la guarda al pueblo de México. Nuevamente el Presidente platicó que entre las lecciones del Covid-19 está el modificar hábitos como la alimentación, la prevención, no el consumismo y actuar con sobriedad.

“México era de los países donde se consumían más artículos de lujo y eso debe de cambiar debemos vivir con lo necesario no a lo superfluo o lujo barato, que otras lecciones? Que debemos ahorrar aunque se tenga poco, no derrochar, no malgastar lo que tengamos y que nos queramos mucho, nada sustituye al amor”.

Previamente al continuar con el recorrido por Palacio Nacional recordando parte de la historia del país y destaca la labor del Ejército del país que afirma, ha demostrado fidelidad al pueblo de México con respeto a los derechos humanos.

“Hay quienes se preocupan y piensan que estamos dando un paso al militarismo no es así y el mismo Ejército así lo entiende y respeta al mando civil yo soy de acuerdo a la ley del Ejército el comandante supremo de las fuerzas armadas y son respetuoso todo me consultan no actúan sin consultarle al Presidente”.

En el video insiste en la necesidad de considerar el bienestar para medir el crecimiento de un país, más allá de las mediciones actuales del crecimiento económico enfatizando que el cambio que su gobierno busca aportar es dar justicia en la distribución de recursos.

Tras una caminata por los jardines y dirigirse a su oficina donde le toman la temperatura y le brindan Gel Antibacterial, muestra la sala de juntas donde se encuentra una pared dedicada a los “líderes olvidados como Filomeno Mata, soldaduras entre otros”.

Recordó que preparó un texto para hablar de los apoyos económicos ante la pandemia cuyo objetivo dijo, es llegar al 70% de la población. Refirió que también “la transformación” le da oferta al otro 30% como la paz, eliminación de corrupción en el país, que haya negocios lícitos entre otras cosas. López Obrador destacó el beneficio también del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ante esto se dijo seguro de convencer a quienes aún no creen en esta transformación.

“Que hagamos a un lado el individualismo, no actuemos de manera clasista o racista, que nos tratemos como hermanos, eso es lo que buscamos y se va a ir logrando, no creas que me preocupa mucho la oposición en cuanto a su agresividad porque no tienen apoyo como para llevar a cabo movimientos en contra el gobierno, movimientos cacerolescos”.

Se refirió a los movimientos feministas donde aseguró que se volvieron feministas los más retardatarios del país con peticiones legítimas e insistió tiene la conciencia tranquila. Criticó las portadas que dijo estuvieron mintiendo y escandalizando con el uso del amarillismo por el enojo de la transformación, a pesar de todo dijo, se respetarán libertades.