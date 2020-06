Las más de mil muertes que este miércoles se reportaron por COVID-19 en México, no fueron fallecimientos de un día afirmó el presidente Andrés Manuel López López Obrador al aclarar que las autoridades de salud hicieron un ajuste en el número de defunciones repuntando la cantidad, lo que generó preocupación.

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y no se habían registrado o dictaminado y hubo este proceso de actualización pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas eso lo quiero dejar muy claro”.

Durante la mañanera desde Palenque, Chiapas criticó el amarillismo y la intención de alarmar a la gente por parte de algunos medios de comunicación señalando que nuestro país ocupaba el tercero en muertes por coronavirus en el mundo ante ello enfatizó, México está en el lugar 18 de 30 países.

“De 30 países México está en el lugar 18 vamos de arriba hacia abajo esto, vamos de los primeros, desgraciadamente es Bélgica, con relación a México tienen nueve veces más fallecidos que nosotros si se toma en cuenta la población, Reino Unido, Inglaterra, seis veces más fallecidos que nosotros, España seis veces más fallecidos que nosotros y lamentamos mucho todo esto, ofrecemos disculpa a estos pueblos hermanos”.

A pesar de todo pidió a la población no alarmarse, a no bajar la guardia. Al enfatizar que México no es Nueva York, descartó que en la Ciudad de México la nueva realidad lleve un repunte de casos

“En el caso de la Ciudad y de acuerdo a las proyecciones se piensa que va a haber un desensillar... no porque ya no, ya porque además si fuese por la nueva etapa se expresaría después, quizá no dos semanas pero sí una semana o diez días, esto es lo que ya venía tiempo atrás es decir de la tercera etapa”.

Sin embargo insistió, habrá disposición para retomar cualquier medida necesaria para evitar más contagios y muertes aunque enfatizó no será de manera autoritaria.