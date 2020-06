Al asegurar que lo más importante es la salud de los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la posibilidad de que se modifique las regulaciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

A tres días de implementarse la llamada nueva normalidad donde se retomaron actividades del sector minero, automotriz y construcción, el primer mandatario aseguró que podrían retomarse las medidas de quedarse en casa, eso sí enfatizó, sería con un llamado a la responsabilidad de la población, pues reconoció continúan el pico de contagios siendo Tabasco y el Valle de México, las regiones que más le preocupan.

“Si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes ahí llamamos, también no lo vamos a hacer nunca de manera autoritaria, a que nos ayude la gente quedándose en casa, que nos protejamos, nos cuidemos… ahora sí es el estado de Tabasco y el Valle de México aunque esperamos que en los dos casos haya una disminución pero son los dos lugares donde tenemos contagios activos”.

Después que se informara que Petróleos Mexicanos registró siete mil 465 casos sospechosos, mil 707 confirmados y 258 defunciones por Covid-19, López Obrador indicó que ha habido contagios en plataformas petroleras de Campeche, sin embargo enfatizó, no se ha salido nada de control.

“En el caso de Campeche aunque son pocos casos, un porcentaje mayor se registra en Ciudad del Carmen por los trabajadores de plataformas aunque hay una atención especial, nada se ha salido de lo previsto, y hay atención especial pero sí es por el trabajo en plataformas y tiene que ver más en Ciudad del Carmen”

Ante ello reiteró al llamado a quedarse en casa negando que el incremento en contagios se haya dado por una confusión ante la nueva normalidad.

“No yo creo que es natural el cansancio, es una cuestión entendible, son muchos días no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario eso hay que tomarlo en cuenta, sin embargo hay que cuidarnos porque lo más preciado es la vida, la salud, no hay contagios y podemos estar mucho tiempo sin contagios si nos cuidamos”.

Recordó que aún, retomando la nueva normalidad se deben adoptar medidas como continuar con la sana distancia así como mantener una alimentación adecuada y ejercicio para evitar enfermedades crónicas que agravan el Coronavirus.