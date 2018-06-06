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Así el tercer debate presidencial

Revive el último debate presidencial de la República Mexicana

Así el tercer debate presidencial

Ciudad de México

El pasado 12 de junio a las 21:00 hrs desde la ciudad de Mérida, Yucatán se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial; aquí en W Radio tuvimos todos los detalles antes, durante y después con nuestros especialistas.

De nueva cuenta los ciudadanos tuvieron una participación especial a través del INE, quien recibió sus preguntas para los cuatro candidatos a la presidencia de México.

Ricardo Anaya Cortés fue el encargado de abrir y cerrar el debate de cara a la elección presidencial del 1 de julio; los candidatos se presentaron en el siguiente orden, Andrés Manuel López Obrador, en tercer lugar José Antonio Meade, y finalmente Jaime Rodríguez "Bronco".

Los temas que abordaron fueron:

Economía y desarrollo que se dividirán en los subtemas de crecimiento económico, pobreza, desigualdad, ciencia y tecnología, educación, salud y desarrollo sustentable y cambio climático.

Para el mensaje final de este debate lo inició Andrés Manuel López Obrador, después siguió el turno de Jaime Rodríguez, en seguida José Antonio Meade y finalmente Ricardo Anaya Cortes.

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