Morena ya no quiere pelear por la ratificación de Ernestina Godoy

Se pospuso para mañana la ratificación de Ernestina Godoy para estar en el cargo los próximos cuatro años. En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, declaró que los diputados del jefe de Gobierno, Martí Batres, decidieron que no se votaría hoy, cuatro grupos parlamentarios lograron que a nivel nacional se evitara la ratificación.

Döring dijo que no va a pasar, pero aún no es seguro, está claro que Morena no quiere que se discuta ese tema mañana, tienen la mayoría para sacarlo del orden del día, el tiempo plazo para decidir es hasta el nueve de enero, “se podrá atravesar lo que sea, pero la coalición de partidos en torno a empatía de las víctimas e ineficiencia difícilmente va a cambiar”.

“Están aclame y aclame a la señora Godoy… cuando se dieron cuanta que no tenían los votos iniciaron un ridículo… mañana es el último día que tenemos para aprobar el presupuesto de la ciudad, Morena dijo que van a ir a pelear, están concediendo la plaza ya no quieren pelear por Ernestina, ya reflejó cuantos votos trae”.

El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México puntualizó que los cuatro partidos de la Alianza Va por México continúan juntos a pesar de las diferencias, todos han sido amenazados e intimidados con “propuestas indecorosas” pero nadie accedió, “no me imagino que alguien cambie de opinión, cambiar de opinión para ratificar a una persona que miente, tiene corrupción, mete a personas en la cárcel como Alejandra Cuevas… difícilmente tendrá los votos”.