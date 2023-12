En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dijo que se enteró por los medios de comunicación sobre el proceso de desafuero que enfrentará en la Cámara de Diputados y aseguró que es víctima de una persecución política. Durante los seis años que lleva en el cargo, siempre han querido que dimita por intereses políticos.

Carmona declaró que la responsabilidad es principalmente del gobernador de Moleros por realizarle algunas denuncias, pero “escala a esferas más altas en el poder”, en la fiscalía se tiene una defensa de la autonomía de la institución, “yo me he dedicado a trabajar a no meterme en el ámbito político… esperemos que se respeten las leyes y la Constitución”.

El fiscal de Morelos puntualizó que fue privado de la libertad y enfrento procesos legales por hechos que ni siquiera son delitos, la Cámara de Diputados es una primera etapa del proceso de desafuero tratándose de un servidor público y tiene que remitir el expediente completo al Congreso de Morelos quien tiene la última palabra.

“Que el Articulo 111 sea respetado por la Cámara de Diputados y se me permita gozar de derechos para defenderme… El ex gobernador de Tamaulipas, un caso similar, fue objeto de un proceso idéntico, fue el Congreso de Tamaulipas quien decidió no retirárselo… Yo apelo al buen juicio de las autoridades”.

En Morelos no se fabrican delincuentes, la fiscalía de ese estado creció pero al no ser subordinados del régimen, aunque si colaboradores porque "institucionalmente servimos al pueblo ha llevado a que sea yo víctima de una persecución política, no existe ningún delito, temo por mi seguridad, se me ha calificado como opositor de Estado y no lo soy, yo siempre he tratado de colabora con autoridades pero el embate político así esta, no me queda más que ajustarme a la herramienta del derecho y ajustarme en las leyes”, concluyó.