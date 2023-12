En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la senadora de Movimiento Ciudadano declaró que no va por la Presidencia de México en 2024 y su partido está enterado, “mi ruta esta planteada” seguirá desarrollando su trabajo legislativo que es un espacio muy importante para decidir las políticas del país, con el objetivo de “que este Congreso de la Unión sea plural, que nos ayude a construir los acuerdos porque nadie va a poder imponer nada”.

“No hay una lista, ni ayer se planteó ningún tipo de propuesta, se tendrá el año que entra, yo decidí mi ruta política desde hace meses, seguir en el Congreso, hay que fortalecer, puedo rendir buenas fuerzas”.

Mercado dijo que sí hubo un objetivo de truncar la candidatura de Samuel García, se sintieron amenazados porque era muy potente para las nuevas generaciones, desde el primero momento el PRI y el PAN quisieron imponer a un gobernador interino que fue el adversario de MC en la campaña electoral, “si un gobernador pide permiso, no deja al adversario al frente, él necesitaba regresar a Nuevo León, no lo iba a dejar en manos de quien no voto”, concluyó.