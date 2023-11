¿Cómo identificar tu propósito en la vida?

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Francesc Miralles, periodista, escritor y autor galardonado, licenciado en filología alemana y ha trabajado como editor, periodista y terapeuta artístico. Actualmente combina su trabajo como periodista de El País, CuerpoMente, la cadena SER y RNE con conferencias en los cinco continentes. Escribe sobre psicología y espiritualidad. Su novela Amor en minúscula ha sido traducida a 28 idiomas, y su ensayo más traducido ha sido Ikigai: los secretos de Japón para una vida larga y feliz, escrito junto a Héctor García, se ha traducido a 67 idiomas, y ha sido número 1 en las listas de países anglosajones y en la India. IG: @francesc_miralles // TW: @frmiralles // www.francescmiralles.com/

Bio de Francesc Miralles

● Nació en Barcelona en 1968.

● Estudió Filología Alemana e hizo un Postgrado de Edición en la Universidad de Barcelona, trabajó de traductor y posteriormente de editor.

Libros

● Bilogía Retrum, publicada en 8 idiomas, y Pulsaciones, en coautoría con Javier Ruescas.

● Amor en minúscula, traducida a 27 idiomas.

● Ojalá estuvieras aquí

● Wabi-Sabi

● La biblioteca de la luna

Obras en coautoría con Álex Rovira

● La última respuesta

● Un corazón lleno de estrellas

● Cuentos para quererte mejor

Su ensayo más traducido

● Ikigai: los secretos de Japón para una vida larga y feliz, escrito junto a Héctor García, se ha traducido a 67 lenguas, ha sido número 1 en las listas de países anglosajones y en la India.

¿Qué significa Ikigai?

● Ikigai es un concepto japonés que significa, literalmente, razón de vivir o razón de ser. Se trata de la combinación de las palabras japonesas iki (生き), que se traduce como vida y gai (甲斐), que se traduce como valor.

● Según la cultura japonesa todos tenemos un ikigai, es decir, un propósito de la vida o una actividad que nos hace muy felices, que se nos da bien y que al mismo tiempo contribuye a nuestra comunidad.

● Encontrarlo requiere emprender un camino de emprendimiento y crecimiento personal, es decir, un autoconocimiento constante y tenaz que lleva al mejor de los premios: calidad de vida.

● El ikigai no es un don ni un regalo que nos cae del cielo. Es más bien una conquista que alcanzamos con introspección y honestidad y que colabora tanto con nuestra salud física y mental como con el bienestar de nuestra comunidad.

Diagrama de Ikigai

●Para escribir su libro IKIGAI: The Japanese Secret to a Long and Happy Life, que Francesc Miralles hizo en colaboración con Héctor García, pasaron tiempo con algunas de las personas más longevas del mundo en Okinawa, Japón.

● Su libro se centra en muchos hábitos de los habitantes de Okinawa, pero también incluyeron un diagrama de ikigai publicado por primera vez por Marc Winn (quien a su vez se inspiró en el trabajo de Dan Buettner sobre cómo vivir una vida más larga y saludable, que incluía una mención de ikigai).

● Sólo entre el 1% y el 2% de las personas en el planeta encuentran un ikigai, o propósito que abarque los cuatro círculos.

● Un ejemplo es el músico Lang Lang, que supo desde muy joven que quería ser concertista de piano e hizo una carrera mundial como concertista de piano. Para la mayoría de nosotros, nuestro objetivo es encontrar formas de cubrir las cuatro facetas de nuestra vida, y no necesariamente en nuestro trabajo.

¿Cómo crear tu Ikigai?

1. Primero tienes que completar el primer círculo con "Lo que amas". Luego, hay que enumerar tus puntos fuertes en “En qué eres bueno”.

Este es uno de los círculos más difíciles porque muchas personas piensan que su talento necesita una habilidad enorme que cambie el mundo. Pero ese no es el caso. Se refiere más a esas habilidades innatas que has ido cultivando a lo largo de la vida.

2. Después hay que completar los dos círculos siguientes: “Lo que el mundo necesita” y “Por qué te pueden pagar” y enumerar las habilidades que tienes.

Si tienen dificultades para completar círculos, pídanle a sus amigos de confianza que compartan sus opiniones sobre dónde creen que brillas realmente o por qué habilidades piensan que te podrían pagar.

Una vez que hayan enumerado todas sus habilidades en las áreas apropiadas, vean el diagrama de dos círculos a la vez y hagan una oración para cada una de las siguientes categorías de "superposición", o sea pasión, misión, vocación y profesión.

Ejemplo:

Si te encanta investigar y leer y eres bueno comunicando ideas, tu pasión podría ser "escribir sobre X, Y y Z". Si eres bueno comunicando ideas y el mundo te pagará por escribir comunicados de prensa, tu profesión podría ser "convertirte en director de relaciones públicas en X tipo de campo". Es posible que veas varias opciones, dependiendo de lo que hayas puesto en los círculos. Enumeren cada opción dentro de las superposiciones.

3. En el siguiente paso, hay que considerar las combinaciones de lo anterior que les darían un propósito en la vida.

Ejemplo:

Si eres bueno en finanzas y te pueden pagar por ello como capitalista de riesgo, pero no es lo que el mundo necesita, puedes combinar algo más que te guste (hacer senderismo) con, por ejemplo, tomar asiento en una junta directiva de una organización ambiental sin fines de lucro.

Consideraciones adicionales para hacer tu Ikigai

● Encontrar una carrera que abarque los cuatro círculos es difícil, pero en este ejemplo, puedes encontrar un trabajo que cubra dos de los círculos y un pasatiempo que cubra los otros dos.

● Observa las combinaciones anteriores y piensa, ¿cuál te resuena más?, ¿cómo podrían ampliar esto en un primer borrador de cuál podría ser su propósito?

● No tengan miedo de hacerlo lo más grande y ambicioso posible. Usando el ejemplo anterior, García y Miralles podrían decir algo como: “Mi propósito es cambiar la forma en que la gente piensa sobre cómo vivirán su vida; lo haré escribiendo libros”.

● Es posible que sea necesario perfeccionar sus puntos en el futuro, pero por ahora, les puede ayudar a ir identificando su pasión, misión, vocación y profesión. Una vez que los tengan claro, tomen acciones para combinar esos elementos de manera que su vida comience a alinearse con su razón de ser. siendo—tu ikigai.