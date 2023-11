Infecciones de transmisión sexual: ¿Por qué van en aumento?

En entrevista con “Martha Debayle en W”, Dra. Alexandra Bermúdez, médico Gineco-obstetra egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia (COMEGO), de la Asociación de Medicina reproductiva de México AMMR y de la American Society of Reproductive Medicine ASRM, es directora médica de la Clínica Plenus de Reproducción Asistida y de la línea de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico ABC. FB y IG: @PlenusRepAsistida // TW: @PlenusRepAs // WEB: www.plenusmedical.com // MAIL: contacto@plenusmedical.com

● Según la Organización Mundial de la Salud, en 2020 se produjeron un total de 374 millones de nuevos casos de las llamadas ITS curables (sífilis, gonorrea, infección por Chlamydia trachomatis y tricomoniasis) entre la población mundial de 15 a 49 años.

● En México, 30% de las personas que se encuentran entre los 18 y 30 años han padecido o tienen una enfermedad de transmisión sexual, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

● De acuerdo con US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la pandemia por COVID-19 provocó interrupciones en los servicios de prevención y atención de ITS, por lo tanto, los casos de gonorrea y clamidia aumentaron cada uno un 4% en comparación con 2020, mientras que los casos de sífilis aumentaron un 32%.

● Según US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Estados Unidos, hay al menos 2.5 millones de casos de las cuatro principales ITS (gonorrea, sífilis, sífilis congénita y clamidia).

● Las Infecciones de Transmisión Sexual más comunes en México, según el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud son:

- Vulvovaginitis

- Candidiasis urogenital

- Tricomoniasis

- VIH

- Herpes genital

- Sífilis adquirida

- Gonorrea

● Según la OMS, la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo es el Virus de Papiloma Humano (VPH). Se estima que el 85% de la población femenina es portadora, y más del 90% en la población masculina.

● Las ITS afectan ampliamente a un gran porcentaje de la población, se denominan de transmisión sexual pues se adquieren después de un contacto sexual vía vaginal, oral o anal.

● En muchas ocasiones no existe una manifestación clínica y por lo tanto se es portador de las mismas; cuando existen manifestaciones clínicas hablamos de Enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Getty Images

● Estas infecciones pueden permanecer latentes, por lo que en la mayoría de los casos los individuos no conocen su estatus, y pueden transmitir las infecciones a parejas con las que tienen contacto sexual.

● Las manifestaciones clínicas de estas infecciones pueden afectar la salud reproductiva, a corto o largo plazo, la fertilidad e incluso pueden comprometer la vida.

Poblaciones con mayor riesgo

● Todos los humanos, independiente de la raza, edad y orientación sexual pueden resultar afectados por una infección de transmisión sexual, aunque existen poblaciones con mayor riesgo de padecerlas.

● Estas poblaciones de riesgo son: jóvenes entre 15 a 24 años de edad sexualmente activos, razas vulnerables como población latina y afroamericana, varones que tienen relaciones sexuales con varones, actividad sexual con múltiples parejas sin protección, en caso de violación o abuso sexual y, actividad sexual relacionada con uso de sustancias que alteren el estado de conciencia (drogas y/o alcohol).

¿Cómo se dividen?

● En términos generales podemos dividir las ITS de acuerdo a el germen que las ocasionan en:

- Bacterianas (Chlamydia, mycoplasma/ureaplasma, gonorrea , sífilis, chancroide, granuloma inguinal y linfogranuloma venéreo).

- Virales (Virus del Papiloma Humano/VPH, HIV, Herpes Genital, Hepatitis B y Hepatitis C)

- Parasitarias (Tricomonas Vaginales)

Regla de las 5 Ps

● Para determinar qué tan alta es la posibilidad de contraer una ITS se recomienda usar la regla de las cinco Ps que es un cuestionario que evalúa:

1. Pareja (si es activo sexualmente en el momento)

2. Persona (género de la persona con la que se relaciona sexualmente)

3. Prácticas sexuales (vaginal, oral, anal)

4. Protección de ITS (si se utiliza algún método de protección o no), historia previa de ITS

5. Protección o no de embarazo.

Getty Images

VPH

● Sin duda alguna la ITS más frecuente es el VPH, ya que se estima que el 85% de la población femenina es portadora, y más del 90% en la población masculina.

● El VPH se relaciona con verrugas genitales y/o perianales, faringeas, cáncer cérvicouterino, cáncer bucal, faringeo, anal y de pene.

● En general, el VPH se divide en subtipos que son de alto riesgo para desarrollar cáncer, o subtipos de bajo riesgo, y en lesiones genitales de alto riesgo o no.

● También existen factores de riesgo asociados a infección de VPH que aumentan la posibilidad de desarrollar una lesión cancerosa o precancerosa como son el tabaquismo (incluye Vape), desnutrición, alteraciones en sistema inmunológico, y factores genéticos de predisposición.

● A excepción de los factores genéticos predisponentes a VPH, todos los demás factores son controlables y prevenibles.

● La combinación fatal es un virus de alto riesgo, asociado a una lesión de alto riesgo en una mujer por ejemplo fumadora, pues en estos casos la posibilidad de desarrollar una lesión cancerosa es muy elevada.

● En México, el cáncer cérvico uterino es el segundo cáncer y la segunda causa de defunción por cáncer en mujeres con 4335 muertes anuales (fuente secretaría de gobernación / IMSS)

● Las mejores estrategias para prevenir infecciones por VPH, incluyen la vacunación, una buena nutrición, no fumar y tener prácticas sexuales seguras con protección (condón), realizar control médico periódico para toma de Papanicolaou, y dar seguimiento y manejo temprano a resultados alterados.

● Algunos países como Dinamarca a esperan erradicar completamente infecciones por VPH en no más de diez años, lo cual es gracias a políticas gubernamentales de vacunación masiva (masculina y femenina).

Vaginosis bacterianas, uretritis

● La segunda causa más frecuente de consulta son las vaginosis bacterianas, y uretritis, que se caracterizan por dolor o ardor al orinar, dolor durante el coito, descarga o secreción vaginal con mal olor y/o prurito, infecciones urinarias de repetición.

Getty Images

Clamida

● Las infecciones por clamidia son una ITS común que puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Pueden causar daño permanente en el aparato reproductor de la mujer. El daño puede hacer difícil o imposible quedar embarazada en el futuro.

● Las infecciones por clamidia también pueden causar embarazos ectópicos (embarazos que ocurren fuera del útero) potencialmente mortales.

● Aun sin provocar síntomas, las infecciones por clamidia pueden dañar el aparato reproductor de la mujer. Las mujeres con síntomas podrían notar:

- Flujo vaginal anormal y sensación de ardor al orinar.

Los síntomas en los hombres pueden incluir:

- Secreciones en el pene

- Sensación de ardor al orinar y dolor e inflamación en uno o ambos testículos (aunque esto es menos común).

Gonorrea

● La gonorrea es una ITS que puede causar infección en los genitales, el recto y la garganta.

● La gonorrea se puede contraer al tener sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene gonorrea. Una persona embarazada con gonorrea le puede transmitir la infección al bebé durante el parto.

● La mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen ningún síntoma. Pero cuando presentan síntomas, estos suelen ser leves y se pueden confundir con los de una infección vaginal o de la vejiga. En las mujeres los síntomas pueden incluir:

- Dolor o sensación de ardor al orinar

- mayor flujo vaginal y sangrado vaginal entre periodos menstruales.

Los hombres que presentan síntomas pueden tener:

- Sensación de ardor al orinar

- Secreción de color blanco, amarillo o verde del pene

- Dolor o inflamación en los testículos (aunque esto es menos común)

Mycoplasma / Ureaplasma

● Ureaplasma es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que infecta y coloniza las mucosas urogenitales.

● Mycoplasma es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria mycoplasma ocasionando infecciones del tracto genitourinario.

● Ambas se contagian por mucosas, a través de relaciones sexuales, transfusiones de sangre y/o agujas, trasplantes de órganos o tejidos, de la madre al hijo en el embarazo o al nacer y también a través de la saliva.

● En la mayoría de las ocasiones, las infecciones por ureaplasma y/o micoplasma no suelen presentar síntomas, por lo que las personas que la padecen desconocen que están infectadas. Sin embargo, cuando aparecen los síntomas incluyen:

- Ardor al orinar

- Dolor en la pelvis o abdominales

- Fluidos o secreciones anormales

- Sangrado después de tener relaciones sexuales y/o entre periodos

- Comezón y/o picazón en los genitales

Tratamiento

● El tratamiento de todas estas infecciones es mediante administración de antibióticos específicos para cada germen, idealmente debe darse también a la pareja, y debe corroborarse que la infección fue erradicada completamente.

Getty Images

● En algunas ocasiones, el cuadro se presenta como dolor abdominal y pélvico severo, asociado a compromiso del estado general o no, lo cual catalogamos como Enfermedad Pélvica Inflamatoria que puede ocasionar daño permanente de la anatomía pélvica femenina y por lo tanto infertilidad e incluso una infección severa sistémica (sepsis).

Herpes genital

● Otra de las enfermedades que tiene una prevalencia importante en nuestro medio es el Herpes Genital, infección ocasionada por el Virus del Herpes, caracterizada por la aparición inicialmente de vesículas en el área genital, que posteriormente se rompen y dan lugar a úlceras que suelen ser muy dolorosas.

● El primer episodio del herpes genital suele acompañarse de malestar general, fiebre y aumento de tamaño de ganglios linfáticos inguinales, es una enfermedad que suele alterar psicológicamente a las pacientes puesto que el tratamiento es únicamente paliativo (antivirales /aciclovir) durante el momento del brote, pero es una afección que permanece latente de por vida, con episodios de recurrencia que varían en frecuencia de acuerdo a las características particulares de cada paciente.

Durante el embarazo

● Durante el embarazo de acuerdo a guías clínicas de buena práctica, independiente de la historia de cada paciente si tiene factores de riesgo o no, toda mujer embarazada debe ser rutinariamente estudiada en relación a la posibilidad de infecciones por chlamydia, Sífilis, HIV, y Hepatitis B.

● Estas ITS pueden ocasionar complicaciones graves durante el embarazo como ruptura de membranas antes del término con la subsecuente prematurez fetal (bebés que nacen antes del término del embarazo son aumento de mortalidad, morbilidad, secuelas derivadas de la prematurez y/o inmadurez)

● También estas ITS son responsables de Infecciones Fetales durante el embarazo o al nacimiento como sífilis congénita, VIH, y Hepatitis e incluso muerte neonatal.

● En mi práctica privada durante aproximadamente 30 años de ejercicio, no he tenido pacientes con diagnóstico de HIV/SIDA, sífilis, chancroide o linfrogranuloma venéreo.

● Sin embargo, en México estas enfermedades tienen desafortunadamente alta prevalencia y algunas de ellas van en aumento.

Conclusión:

● Todos los humanos estamos sujetos a ser portadores o padecer algún tipo de infección de transmisión sexual o enfermedad derivada de las mismas.

● Todas las ITS son prevenibles e incluso si se trabaja adecuadamente algunas son erradicables. Las estrategias que deberíamos implementar incluyen:

● Educación en prácticas seguras, y disminución de factores de riesgo, (información a través de programas que tengan buena cobertura como en este caso).

Getty Images

● Vacunación para ITS que son prevenibles (particularmente vacunación para VPH , y Hepatitis B).

● Identificar personas portadoras o que padecen ITS (pruebas diagnósticas, cobertura e identificación de poblaciones vulnerables).

● Tratamiento adecuado y oportuno de pacientes con ITS, y a sus parejas con seguimiento y apoyo durante el proceso.