Sheynnis Palacios: La primera mujer nicaragüense en ganar Miss Universo

● Sheynnis Palacios nació en Managua, Nicaragua el 30 de mayo del 2000. Tiene 23 años.

● Sheynnis Palacios es la ganadora de la edición número 72 de Miss Universo.

● Es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Centroamericana.

● En agosto, fue nombrada Miss Nicaragua 2023 en la edición 41 del certamen.

● Es la primera vez que una nicaragüense gana Miss Universo.

● En 2020, participó en Miss Mundo Nicaragua, y quedó entre las 40 finalistas del concurso internacional.

● En 2017, participó en el Miss Teen Universo 2017 donde quedó entre las 6 finalistas.

● En 2016 fue coronada como la reina adolescente de Nicaragua.

TRAJE TÍPICO

● 'El Zanate', traje típico que lució la nicaragüense Sheynnis Palacios, fue uno de los más espectaculares de Miss Universo 2023.

● El zanate una especie de ave endémica de Centroamérica, de plumaje negro intenso e iridiscente de color violeta.

● La creación es del diseñador Jorge Salazar, quien también hizo el traje que usó Ana Marcelo, Miss Nicaragua 2020, para el Miss Universo de ese año, en donde clasificó al Top 20 de finalistas.

● Jorge Salazar nació en Puebla, México, y tiene una marca que lleva su nombre.

● Fue confeccionado en colores oscuros que simbolizan la adversidad, el traje refleja lentejuelas que representan la luz que siempre brilla al final del viaje.

POEMA AL ZANATE

Abriendo mis alas al viento soy el elegante y hermoso zanate de colores negro azabache, con tonos tornasoles y de hermoso canto.

Soy la inspiración para crear esta hermosa pieza de tonos oscuros que representa la adversidad que con destellos iridiscentes son la muestra de que siempre hay una luz al final del camino.

Soy alegre, bullanguero, picoso como el Nica, optimista y listo para un nuevo día, alegrando los parques y campos de mi bella Nicaragua y de Latinoamérica entera.

CERTAMEN MISS UNIVERSO 2023

● Miss Universo 2023 se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre de 2023 en El Salvador, en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

● Fue la edición número 72 de este certamen.

● Hubo 84 participantes.

● Durante la primera etapa del certamen, se eligieron a las 20 primeras finalistas, entre las que estuvieron las representantes de Nicaragua, España, Puerto Rico, Namibia, Venezuela, India, Tailandia, Chile, Jamaica, Estados Unidos, Nepal, Perú, Camerún, Colombia, Pakistán, Australia, Filipinas, Portugal, Sudáfrica y El Salvador.

● Estas 20 finalistas participaron en una ronda de trajes de baño donde 10 fueron eliminadas.

● Las 10 semifinalistas desfilaron en una nueva etapa en traje de noche y 5 fueron eliminadas.

● Las 5 finalistas (Miss Australia, Miss Puerto Rico, Miss Nicaragua, Miss Tailandia y Miss Colombia) se sometieron a una pregunta por parte del jurado, y dos concursantes más fueron eliminadas.

● Las 3 últimas finalistas (Australia, Tailandia y Nicaragua) fueron sometidas a una misma pregunta final y, posteriormente, dieron una última pasarela, donde el panel de jueces consideró la impresión general que dejó cada una de ellas para así votar y definir las posiciones finales y la ganadora del Miss Universo 2023.

● Melissa Flores, originaria de Michoacán, fue la representante de México en Miss Universo, pero a pesar de ser una de las favoritas del público, la mexicana no logró posicionarse dentro del top 20 de este certamen.

● La anterior Miss Universo, fue R'Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos.

● El evento regresó a Latinoamérica luego de haberse realizado por última vez en 2011 en São Paulo, Brasil.

● Las aspirantes a la corona fueron calificadas en la pasarela en las pruebas de vestido de noche, traje de baño y traje típico; así como durante la final, en la que tuvieron que hablar de las causas benéficas que apoyan y sus proyectos sociales.

MAMÁS, MUJERES TRANS Y PLUS SIZE YA FORMAN PARTE DEL CERTAMEN

● En los últimos años, el concurso de Miss Universo ha tomado medidas para ser más inclusivo, y este año las reglas cambiaron y se aceptaron en la competencia a reinas trans, plus size y mamás, algo que no se había visto en ningún concurso de belleza del mundo.

● Todo esto gracias a Anne Jakrajutatip, una de las principales líderes en la lucha por los derechos LGBTIQ+, una mujer trans que adquirió la organización de Miss Universo junto con su empresa JKN Global Group, en 2022, y que está marcando un nuevo capítulo en la historia del concurso de belleza internacional.

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

● En la versión número 72 de Miss Universo, participó la colombiana Camila Avella, quien es madre de una niña pequeña de 2 años de nombre Amelia. La participación de la colombiana en la competencia demostró que ser madre no es un limitante para cumplir los sueños.

● También participó la candidata de Guatemala, Michelle Cohn, quien está casada con Andrés Matheu y tiene dos niños, Bella de dos años y Luca de seis.

● Marina Machete se convirtió en la primera mujer trans en representar a Portugal en la competencia, pero es la segunda participante trans de Miss Universo, puesto que Ángela Ponce concursó por la corona como Miss España en el 2018.

● La competencia también tiene otra reina trans y se trata de Miss Países Bajos, Rikkie Valerie Kollé; una modelo de 22 años.

● La reina de Nepal, Jane Dipika Garrett de 22 años, es la primera competidora plus size en las 72 ediciones del certamen, rompiendo todo tipo de estereotipos sobre el cuerpo de la mujer.

Primera participación de Pakistán

● Erica Robin es la primera representante de su país en una competencia de este tipo.

REQUISITOS Y CAMBIOS PARA MISS UNIVERSO 2023

Así como hay unas reglas para cumplir y que se deben comprobar, también se hicieron modificaciones que antes dejaban a muchas mujeres por fuera de participar. Entre los requisitos estaban:

● Que sea mujer legalmente (desde 2012). Si el país lo determina, queda abierta la posibilidad de que participen mujeres transgénero.

● Ser la ganadora del título nacional o, en su defecto, la suplente.

Y entre los cambios significativos y que sorprendieron a muchos, estaba el siguiente listado:

● Ya podían participar mujeres con la nacionalidad del país al que representa y residencia comprobable, no tenían que ser nacidas en ese lugar y podían ser nacionalizadas.

● Se modificó el límite de edad, para 2023 debían estar entre 18 y 28 años, pero desde 2024 el requisito desaparecerá, podrán participar mujeres mayores.

● Se abrió la posibilidad de que mujeres casadas, divorciadas, con hijos y/o embarazadas.

● Aunque en 2018 se dio la participación de una mujer transgénero (que no se sentía identificada con el sexo que le asignaron al nacer, pero no había tenido una operación de cambio de sexo), para 2023 se dio la primera participación en la historia de mujeres transexuales (que no estaban conformes con su género y físico, pasando por el quirófano para cambiar su condición).

ASPECTOS GENERALES

● La tiara que recibió la ganadora, lleva el nombre de 'Force For Good', considerada la más costosa en la historia del concurso, con un costo estimado de 5.3 millones de dólares, ya que incluye zafiros azules, diamantes blancos y otras piedras preciosas.

● Durante la gala final tocó el cantante, compositor y pianista de origen estadounidense John Legend.

● El evento fue conducido por segundo año consecutivo por la modelo y Miss Universo 2012, Olivia Culpo, la presentadora de televisión estadounidense Jeannie Mai, y la actriz y presentadora estadounidense Maria Menounos.

● Entre los jueces se encontraban el cantante mexicano Mario Bautista, la modelo estadounidense Halima Anden; Carson Kressley, diseñador y presentador de televisión; Dr. Connie Mariano, doctora de la Casa Blanca; Sweta Patel, abogada asociada de Bruckheim & Patel; Janelle Commissioning, Miss Universo de 1977; Giselle Blondet, conductora de La Mesa Caliente; Denise White, fundadora de EAG Sports Management; Iris Mittenare, Miss Universo 2016 y Avani Gregg, influencer.

● También se unió Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony y ex Miss Paraguay.

● Antes de que se diera el nombre de la gran ganadora, Anne JKN, propietaria de Miss Universo, agradeció al pueblo de El Salvador por su recibimiento, ya que la última vez que fue celebrado ahí fue en 1975. También le dio las gracias al presidente Nayib Bukele y a su equipo, porque fue por ellos que este evento se pudo llevar a cabo en el país.

● El empresario Raúl Rocha Cantú, dio la noticia de que México sería la sede de Miss Universo 2024.