No me voy a enfrascar con Adrián Rubalcava: Santiago Taboada

Tras desear éxito a Adrián Rubalcava, el candidato de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, afirmó "no me voy a enfrascar con él, estoy en el proceso electoral estoy listo para la contienda".

El alcalde con licencia de Benito Juárez aseguró que desde hace meses tiene la simpatía de muchos en la Ciudad de México e incluso en Iztapalapa fue recibido por numerosos grupos y continuará recorriendo la capital mexicana para lograr el triunfo.

Adelantó que en un par de días platicará con quienes quieran construir un movimiento opositor en la ciudad, como Luis Cházaro, y quienes dijo "no quedaron contentos con la elección de la candidata de enfrente", refiriéndose sin nombrarla a Clara Brugada, candidata de Morena. Afirmando "no nos rajamos, no nos vamos a detener".

Sobre los señalamientos de corrupción afirmó "lo que decía el gobierno contra mi se los he rebatido y lo único que han hecho es espiarme".