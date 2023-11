En entrevista con "Martha Debayle en W", José Manuel Mier, médico cirujano especialista en cáncer de pulmón, director de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores del Tórax, Hospital Ángeles Lomas. TW, IG, TikTok: @doctor_mier // FB y LinkedIn: Doctor José Manuel Mier // Web: doctormiervirtual.com

● El próximo 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Pulmón.

● Según el Instituto Nacional de Salud Pública, en 2020, se estimó una incidencia de más de 2 millones de casos de cáncer de pulmón en el mundo y alrededor de 1.8 millones de muertes por esta causa.

● Cada año fallecen cerca de ocho mil mexicanos por cáncer de pulmón según la Clínica de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). En el año 2018 se presentaron 9 mil casos nuevos de este tumor, 85 % de ellos relacionados con el consumo de tabaco.

● De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el cáncer de pulmón es la cuarta causa de muerte en México y ocupa el séptimo lugar de incidencia de tumores malignos.

● Según la American Cancer Society, alrededor del 13% de todos los cánceres nuevos son cánceres de pulmón.

● Según la World Health Organization, los cánceres más comunes en 2020, fueron el de mama con 2.26 millones de casos; seguido por el de pulmón con 2.21 millones de casos.

● El 50% de todos los fumadores a nivel mundial morirán de una enfermedad relacionada con el tabaco.

● Hoy sabemos que 1 millón 500 mil son fumadores pasivos y aunque existen herramientas para dejar de fumar, la gente no los utiliza, como es el caso de los cigarros electrónicos o vapeadores.

● Cerca de 6,123 mexicanos enferman de cáncer de pulmón debido al tabaquismo, de los cuales 5,165 fallecen a causa del humo del cigarrillo.

● En México el cáncer de pulmón tiene una incidencia de 7 mil 811 casos y 6 mil 733 muertes asociadas

● Los focos rojos del cáncer de pulmón son:

- La tos que puede llegar a ser dolorosa y debilitante.

- Pérdida de peso y fatiga

- Dolor de pecho constante

- Mayor susceptibilidad a infecciones, debido al debilitamiento el sistema inmunológico.

● Hoy en día el riesgo del tabaquismo se puede reducir gracias al uso de dispositivo para dejar de fumar, o vapeadores únicamente en estos casos se justifica su uso y no debe ser empleado en menores de edad.

¿Qué es el cáncer de pulmón?

Getty Images

● El cáncer de pulmón es un tipo de cáncer que comienza en los pulmones. Los pulmones son dos órganos esponjosos ubicados en el tórax que toman oxígeno cuando inhalas y liberan dióxido de carbono cuando exhalas.

● El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo.

● Las personas que fuman tienen el mayor riesgo de presentar cáncer de pulmón, aunque el cáncer de pulmón también puede ocurrir en personas que nunca han fumado.

● Este aumenta con la cantidad de cigarrillos y la cantidad de tiempo que hayas fumado. Si dejas de fumar, incluso después de haber fumado durante muchos años, puedes disminuir de manera significativa las posibilidades de contraer cáncer de pulmón.

Síntomas

● El cáncer de pulmón en general no produce signos ni síntomas en los primeros estadios. Los signos y síntomas del cáncer de pulmón suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada.

● Los signos y síntomas del cáncer de pulmón pueden ser:

- Una tos reciente que no se va

- Tos con sangre, incluso en pequeñas cantidades

- Falta de aire

- Dolor en el pecho

- Ronquera

- Pérdida de peso sin intentarlo

- Dolor de huesos

- Dolor de cabeza

Getty Images

Tipos de cáncer de pulmón

● Los médicos dividen el cáncer de pulmón en dos tipos principales en función del aspecto de las células cancerosas del pulmón vistas en el microscopio. Los dos tipos de cáncer de pulmón usuales son:

● Cáncer de pulmón de células pequeñas. El cáncer de pulmón de células pequeñas se presenta casi exclusivamente en los fumadores empedernidos y es menos frecuente que el cáncer de pulmón de células no pequeñas.

● Cáncer de pulmón de células no pequeñas. "Cáncer de pulmón de células no pequeñas" es un término genérico que se usa para denominar varios tipos de cáncer de pulmón. Los tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas comprenden el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes.

Cirugía robótica como tratamiento

La cirugía robótica se ha convertido en una alternativa innovadora para el tratamiento del cáncer de pulmón en etapas curativas. Aquí hay información clave sobre su aplicación:

● Lobectomía Robótica: La cirugía robótica, incluida la lobectomía robótica, ha demostrado eficacia en la eliminación de partes del pulmón afectadas por el cáncer.

● Beneficios Generales: La cirugía robótica ofrece beneficios, como una recuperación más rápida y menos complicaciones, haciendo de ella una opción viable para el tratamiento del cáncer de pulmón.

● Cirugía Mínimamente Invasiva: La cirugía robótica se considera parte de la cirugía mínimamente invasiva, lo que mejora el tratamiento del cáncer de pulmón en etapas tempranas.

● Nueva Alternativa Quirúrgica: La cirugía robótica de tórax se presenta como una nueva alternativa quirúrgica para pacientes con cáncer de pulmón.

● Innovación Continua: Avances recientes, como un catéter magnético de 2,4 mm, ofrecen esperanza para tratamientos más específicos y menos invasivos.