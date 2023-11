Al menos tres mil motores de avión se vieron retirados por fallas

La experta en aviación e industria aeroespacial, Rosario Avilés se une al programa de Turismo W para hablar sobre cambios en la aviación "Motores de aeronaves".

Una investigación de rutina arrojó que miles de motores para aviones no estaban funcionando como se esperaba, continuamente la practicidad o eficacia no está de la mano con lo eficiente y seguro, una de las aerolíneas más afectadas en gastos por nuevos motores fue Volaris.

Rosario Avilés explica qué pasa:

"El problema es que cuando se esta en vuelo el motor se calientan más de lo permitido, la revisión se da para que los usuarios viajen seguros, así fue que se dieron cuenta de que no estaban funcionando como esperaban.

Se Pretende que ningún vuelo se vea interrumpido. No se trata de un problema de vida o muerte, no se va a caer el avión, no se va a incendiar, simplemente estos se desgastan más rápido y se deben cambiar con mayor frecuencia, lo que a la larga afecta en costos y unidades".