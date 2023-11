¿Cocinar te hace feliz?

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dr. Enrique Tamés, director de proyectos de Florecimiento Humano del Tecnológico de Monterrey; coach certificado, (TW: @enriquetames) nos cuenta si cocinar nos puede ayudar a ser más felices.

CONTEXTO DEL ESTUDIO COOKING AROUND THE WORLD

● Hace unos días se publicó el quinto reporte anual de Gallup que se llama Cooking Around the World, a Global Analysys.

● Este reporte se viene haciendo desde el 2018, y es básicamente lo que dice: un análisis de los hábitos de las familias en la cocina, y por tanto, qué tan enganchados, o qué tanto tiempo le dedican a cocinar.

● Y aquí vienen los primeros juicios de valor de parte de todos los cuentahabientes, ya que la cocina y el acto de cocinar no nos son indiferentes: a algunos nos gusta, a otros no, algunos lo vemos como algo importante, a otros nos estorba, algunos lo encuentran liberador (el acto de cocinar), otro lo encuentran esclavizante.

● Pregunta: para ti, ¿qué representa la cocina y el acto de cocinar? ¿a qué te remite? ¿qué emociones están ligados a tu cocina? ¿emociones positivas? ¿emociones negativas?

● En algo podemos estar de acuerdo todos: la cocinada juega un papel importante en nuestras vidas, ya sea para un lado o para otro. En la historia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, la cocina está en un lugar central: en nuestra rutina, en nuestros festejos y celebraciones.

● Los alimentos preparados en casa van más allá de un acto biológico, de supervivencia, son parte de nuestra identidad como seres humanos. Somos lo que comemos, nos identificamos con ello.

● Por ello, que no nos extrañe, la cantidad enorme de estudios mostrándonos la importancia, para nuestro bienestar, no solo de la comida “nutritiva”, sino de las rutinas en torno a la comida: El tiempo que le dedicamos, la atención que le ponemos, la socialización, tanto de preparación como del consumo de los alimentos, etc.

● Ahora sí, dando todos estos antecedentes, podemos entender la importancia de estudios como este de Gallup: Nuestros hábitos alrededor de la cocina en las diferentes partes del mundo. Vamos a compartir algunos datos y a dar posibles interpretaciones en el caso de nuestra región y nuestro país.

Getty images

DATOS SOBRE EL ESTUDIO DE GALLUP

EN GENERAL:

● En el mundo, en 2022 se cocinó menos en casa que en 2021: 6.4 comidas (se incluyen comidas y cenas) por semana. (OJO: Cocinar se descarta preparar comida congelada o pre-hecha).

● Comer en casa ha aumentado: 10 comidas en casa en promedio.

● La región del mundo donde más se prepara y se come en casa es Europa occidental, y la que menos son los países árabes.

POR REGIÓN

● ¿Dónde se preparan más comidas en casa? Europa occidental, luego América Latina.

● ¿Dónde se come más en casa? Norte de África, Europa del este y luego América Latina.

● En América Latina está bajando el número de veces que se prepara la comida en casa (.4), pero aumenta la cantidad de veces que se come en casa (.5).

● ¿Qué tanto se cocina en México? 2021: 8.5% y en 2022: 7.7%, lo que significa que es uno de los países en los que ha descendido esta actividad.

● ¿Qué tanto se come en casa en México? Permanece más o menos igual: aumenta .5 del 2021 al 2022.

Getty images

¿QUIÉN COCINA EN CASA?

● Los desempleados y los empleados de tiempo parcial son los que más cocinan en casa: 7.1% vs 5% de los empleados.

● Las personas que viven en pareja o solas cocinan más en casa que los que viven en familias grandes (7.2% vs 5.3%).

● ESTADO CIVIL: Las personas que viven separadas son los que más cocinan en casa, seguidos por las viudas/viudos, luego los que viven en pareja y por último los divorciados.

● EDAD: Los de 65 años para arriba cocinan más, los que tienen entre 15 y 24, menos. (7.2% a 4.7%).

● La gente que vive en la ciudad cocina menos que los que viven en el campo (6.1% vs 6.7%).

● La gente adinerada come menos en casa que la gente pobre (7% vs 5.8%). Sin embargo, tanto la clase media como la clase alta están bajando sus niveles.

● En cuanto al tema de género, hay que decir: del 2018 al 2021 la brecha entre hombre y mujeres venía sostenidamente decreciendo (2018: Mujeres 9.1% y hombre 3.9%; en 2021: Mujeres 8.7% y hombres 4.7%). Sin embargo, en 2022 el número se volvió a separar: 8.7% y 4%.

● El único país en el mundo donde cocinan más hombres que mujeres en casa es Italia. (.4%) El gap en América Latina es de 5.1%

Getty images

¿QUÉ TAN FELICES NOS HACE COCINAR?

Conclusiones: ¿Hay placer, y por tanto felicidad en cocinar en casa? La investigación dice lo siguiente. De los entrevistados, se definen así:

● 36% como “Joyful chefs”: Disfrutan.

● 21% como “recluctant chefs”: No disfrutan.

● 18% como “home cooking professionals”: Disfrutan.

● 18% como “seasoned culinarians”: Disfrutan.

● 7% como “Crowded-Kitchen Cooks”: Medio disfrutan, medio no.

Cocinar, y cocinar en casa, juega un papel central en nuestras vidas, nos guste o no, depende mucho dónde nos coloquemos, cuál sea nuestra situación, cuál es el rol activo que tomemos, para relacionar este aspecto social tan importante de la vida de los seres humanos, con nuestra felicidad.