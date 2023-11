Exposición: A Day in San Miguel en Nueva York

En entrevista con "Martha Debayle en W", Mauricio Trejo Pureco, presidente Municipal de San Miguel de Allende; es egresado distinguido de la Universidad Autónoma de Guadalajara; fundador de la ruta del vino en Guanajuato, es miembro de la asociación vitivinícola de Guanajuato; fundador del consejo ciudadano para el desarrollo en San Miguel de Allende (REDES SOCIALES: @turismosma //WEB: www.sanmigueldeallende.gob.mx).

● Viene a hablar de que este 08 y 09 de noviembre, San Miguel de Allende tendrá la exposición A Day in San Miguel en la Ciudad de Nueva York para promocionar todas las experiencias turísticas con las que cuenta el destino.

● Los hoteles Rosewood Hotel, San José Lavista, Casa Hoyos Hotel, Grupo México Real, Campera Hotel, Tequila Casa Dragones, Panio. Así como Lucero Álvarez -Wedding Planner-, Gardenia Meza -Recinto Luna Escondida- y Beatriz Succar -Solei Wedding Planner, serán los encargados de presentar en Nueva York lo magnífica que es la ciudad de San Miguel de Allende.

Getty images

PRIMER DÍA HOY 8 DE NOVIEMBRE

● Durante el primer día alrededor de 300 personas, pertenecientes al grupo editorial Condé Nast, podrán vivir A day in San Miguel, un evento que tendrá lugar en sus oficinas en Nueva York, en donde se albergará una mezcla de tradiciones, cultura y estilos de vida que todos pueden experimentar en la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

● San Miguel de Allende fue nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en 2008.

● Durante esta exposición, Rosewood Hotel, Panio, Casa Hoyos Hotel y todos los invitados tendrán un espacio en el que ofrecerán todas sus experiencias turísticas, gastronómicas, culturales y mucho más con el objetivo de continuar consolidando a San Miguel como la elección perfecta para turistas, Wedding Planners, Agentes de viaje y prensa.

Getty images

SEGUNDO DÍA 9 DE NOVIEMBRE

● Se llevará a cabo una presentación del destino en el consulado de México en Nueva York, en la que tanto el Cónsul general Jorge Islas López y el Alcalde Mauricio Trejo darán la bienvenida y se posicionará a San Miguel como una ciudad inigualable, con gran belleza y reconocida por su vasto patrimonio cultural.

● Finalmente, la actividad Wine and Canvas será la encargada de dar cierre a este evento, en la que dibujarán a esta ciudad en una postal, describiendo su belleza y unicidad, a la vez que disfrutarán de una cuidadosa selección de los mejores vinos de San Miguel.

● Cabe destacar que durante esta exposición el Alcalde Mauricio Trejo Pureco tendrá el honor de recibir el reconocimiento por formar parte de los ganadores como Best Small City of the World, subrayando así la posición privilegiada de esta ciudad en el mapa turístico de México y la satisfacción que brinda a aquellos que lo eligen como destino.

Getty images

FACTS

● Según datos del Gobierno de Guanajuato, en 2022, San Miguel de Allende ocupó el puesto número 2 en la lista de las “5 Mejores Ciudades de México” y “25 Mejores Ciudades del Mundo” en el World Best Awards de Travel + Leisure.

● En 2021, fue clasificada como la mejor ciudad del mundo por Travel + Leisure.

● En julio de 2008, San Miguel de Allende, junto con el Santuario de Atotonilco (a 8 km de distancia), fue nombrado Patrimonio Mundial por la Unesco.