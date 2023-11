"En CDMX no hay premio de consolación": Omar García Harfuch

Lo más importante es resolverle a la ciudadanía, y eso no se contrapone con los principios de izquierda que son luchar por la injusticia social...que no sea corrupto que no sea tranza y que dé resultados, es lo que busca la gente, afirmó el ex titular de la SSC, Omar García Harfuch, quien buscrará este domingo encabezar los Comités en Defensa de la Cuarta Transormación en la capital mexicana, pues aseguró "hasta donde sé en la Ciudad de México no hay premios de consolación, voy a estar en donde más le sirva a mi país".

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, compartió que el proceso interno para contender por la defensa de los comités de la Cuarta Transformación se ha hecho con las bases de Morena, "no es una campaña" y "vamos a ganar en este proceso" dijo para garantizar la continuidad de lo realizado por la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

"Consolidar mejorar y ampliar proyectos que no dio tiempo, como seguridad, movilidad, entre otros".

Recordó que "durante los cuatro años tuve al mando a más de 80 mil personas y nuca hubo represión en marchas" y aseguró que "cómo un policía va a dirigir siempre con apego a los derechos humanos".

Refirió que como jefe de gobierno se amplía el campo de acción y pude hacer "cambios estructurales que desde la policía no se pueden", entre estos fortalecer a las instituciones de seguridad, pues aunque triplicó el mando de mujeres, "hay muchísima gente en la secretaría de seguridad, que requiere cambios".

Sobre movilidad dijo dará continuidad a la red de cablebús que "le cambió la vida a las personas que estaban desconcertadas"

Respecto a la educación dijo es una preocupación constante en las reuniones con la gente y seguirá el proyecto de la actual ministración en donde la matrícula de nivel superior paso de 25 mil a 50 jóvenes; así como el apoyo con la "beca para empezar" que dijo "es para los niños, pero es un apoyo directo a las jefas de familia".

Reconoció en materia de medio ambiente que en asentamientos irregulares astutos engañan a la gente más pobre, generando tala ilegal, conflictos y violencia.

Sobre el tema de aborto y comunidad LGBTTIQ+, "la ciudad es la más avanzada en saben que vamos a continuar lo ganado en la ciudad"

En el debate sobre su línea política, dijo "me consideró de izquierda llevo años luchando por las personas que son víctimas, me considero de izquierda".

Su mensaje para quienes no son simpatizantes de Morena, fue "vamos a dar resultados para todos, nadie quiere polarización, aquí necesitamos un proyecto donde quepamos todas y todos".