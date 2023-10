No participé en el Caso Ayotzinapa: Omar García Harfuch

En Así el Weso, Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, negó que haya participado en los hechos ni en la investigación posterior por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tampoco tuvo relación con la compra del mallware Pegasus usado con fines de espionaje.

“No tengo ningún citatorio para declarar por la compra de Pegasus, lo hubiéramos hecho público nosotros, la instrucción en el tiempo que serví bajo las órdenes de la doctora Claudia Sheinbaum, siempre nos instruyó absoluta transparencia (…) Tampoco tuve participación alguna en el caso más trágico que ha ocurrido en este país en los últimos años y no solo en el hecho, tampoco en la investigación posterior por el caso Ayotzinapa”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el ex secretario de Seguridad Ciudadana capitalina dijo que no hay veracidad de que durante su gestión como jefe de la Policía capitalina, no se hayan atacado a las células del Cártel de Sinaloa dentro en la Ciudad de México, motivo por el cual sufrió un atentado directo a manos del Cartel Jalisco Nueva Generación.

“En el caso del Cartel de Sinaloa hubo varias detenciones, a mi si se me hizo increíble que dijeran que hay un avance de este grupo en la Ciudad de México, cuando las mayores detenciones en cantidades de droga y aseguramientos de arma, la hicimos nosotros con el Ejercito mexicano y con la Secretaría de Marina aquí en la Ciudad de México, con el Centro Nacional de Inteligencia”.

Aseguró que su aspiración a la jefatura del Gobierno capitalino no será factor de división dentro de Morena. Duda que Sheinbaum tenga algún favorito y comentó que antes de lanzarse por la candidatura, le comunicó sus intenciones de participar en el proceso interno.

El ex jefe de la policía capitalina señaló que ha recibido muchas muestras de apoyo por su aspiración política, y dijo que, aunque su equipo no ha hecho mediciones puntuales en cuanto a la preferencia electoral, si está al tanto de las encuestas que le favorecen con una aprobación alta.

Respecto a las declaraciones que han surgido sobre su familia y su supuesta herencia policíaca, Omar García Harfuch entiende que en estos procesos siempre habrá críticas y noticias falsas. Aclaró que su abuelo fue militar y murió antes de que él naciera, y en cuanto a su papá dijo que tampoco era policía y nunca lo ayudo a entrar a la corporación, ya que ingresó a la Policía 10 años después de la muerte de su padre.