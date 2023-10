Falso que un nuevo ciclón como Otis amenace a México: Meteorólogo

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el meteorólogo de Meteored, José Martín Cortés Aguilar informó que ningún modelo indica que algún ciclón se acerca a México, el que se formará se dirige a Centro América, al Caribe, lejos del país y podría ser el pilar de una tormenta tropical.

Cortés Aguilar dijo que lo que es un hecho es que el domingo llegará un frente frío, gran parte de la semana que viene se presentará y nos va a proteger del ciclón; no se debe caer en el alarmismo, es irresponsable asegurar datos que no son ciertos sea autoridad o no.

“Pronósticos a largo plazo son poco confiables, puede varias de un día a otro, hablar de una situación a más de cinco días es incierto, la gente quiere saber, pero debemos ser honestos, no se puede asegurar un escenario cuando sean más de cinco días, lo que se mencionaba lamentablemente se difunde, que va a llegar otro ciclón con la misma trayectoria de Otis el fin de semana, y causa más temor en la población… En este momento con los datos de los modelos es totalmente falso”, concluyó.