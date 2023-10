Plantas que alivian el dolor

En entrevista con "Martha Debayle en W", Dra. Carmina Flores, médico cirujano por la Universidad Anáhuac y la UNAM, experta en Inmunonutrición e Inmuno-oncología, miembro fundador honorario de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica, embajadora de México para la SIO (Society for Integrative Oncology). Consultorio: Plaza Espacio Interlomas. Consultorio T28. Av. Jesús del Monte 37. Col. Jesús del Monte. CP. 52764. Teléfono consultorio: 55 80 09 79 45 y 55 52 46 02 28 // Whatsapp: 55 80 09 79 45 // Mail: carminaflores@gmail.com // IG Y FB: @dracarminaflores // TW: @dracarflores //

● De acuerdo con la Secretaría de Salud, el 90% de la población mexicana ha optado por alguna de las 4 mil 500 plantas medicinales de México por lo menos una vez en su vida.

● Según el Gobierno de nuestro país, México ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de flora documentada después de China. La botánica ha sido la medicina más accesible y eficaz para pueblos y comunidades de México.

● La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) menciona que las plantas con atributos medicinales, representan el 15% del total de la flora mexicana. Sólo se ha hecho un análisis farmacológico del 5% del total de esas plantas.

● De acuerdo con la Convention on Biological Diversity, a la fecha, se han reportado alrededor de 50 mil especies de plantas que tienen algún uso medicinal, correspondientes aproximadamente a un 10% de todas las que existen en el mundo.

● Según la Organización Mundial de Salud (OMS), 80 % de la población de los países en desarrollo recurre a distintos tipos de plantas medicinales para satisfacer o complementar sus necesidades médicas, porcentaje que aumenta cada año.

● Todos conocemos a alguien que padece dolor crónico y muchas personas están desarrollando enfermedades inflamatorias crónicas e incluso autoinmunes que cursan con dolores crónicos como la fibriomialgia. Queremos saber si existen alternativas naturales para el tratamiento del dolor.

1. ¿Es verdad que existen plantas que nos pueden aliviar el dolor?

● Sí, desde siempre la medicina tradicional de todos los países ha recurrido a plantas, hierbas medicinales y remedios para aliviar el dolor.

● La ventaja es que hoy, ya tenemos manera de medir la eficacia de estas sustancias con estudios clínicos bien elaborados, donde se puede corroborar no solamente si son eficaces, sino la mejor vía de administración y las dosis.

● Hay que recordar que no todos los pacientes van a necesitar los mismos tratamientos, suplementos o complementos a su tratamiento médico y que no se puede auto-recetar.

● Estamos en la era de la hiper suplementación donde cada quien se toma lo que vio en redes sin necesitarlo y muchas veces no sienten alivio sino que se pueden incluso inflamar más o complicar su estado.

● Es importante mencionar que ninguna sustancia es inocua y todo se debe procesar en el hígado y filtrar por los riñones, entonces debemos tener mucho cuidado antes de recomendar o empezar a tomar algo sin consultar a nuestro médico.

2. ¿Qué plantas se están utilizando para tratar el dolor que sí sabemos que son efectivas?

● Conocemos la corteza de roble blanco, que es rica en salicilatos, de hecho de ahí salió el principio para el ácido acetil salicílico que se usa actualmente. Muchas personas siguen utilizándolo en diluciones o tabletas. Se usa mucho para pacientes con osteoartritis y enfermedades articulares, incluso en fibromialgia.

● También está el árnica, la manzanilla, la Boswellia, la garra del diablo, la bromelina, la cúrcuma, el jengibre, incluso la sábila, entre otros.

3. ¿Qué es y qué hace la Boswellia?

● La Boswellia es un extracto herbal que se hace de la corteza del árbol de la Boswellia, también se conoce como Franckinsense. Se puede utilizar de manera tópica en ungüentos, en té, aceites esenciales, tabletas, cápsulas o polvo.

● Se está utilizando mucho para dolores en articulaciones, dolores de espalda, colitis, efectos adversos de radioterapia y para los tratar dolores relacionados con el cáncer siempre y cuando no se interponga con el tratamiento de quimioterapia que lleva el paciente, es importante entender que todos los tratamientos sean o no de origen natural o herbolarios también tienen efectos adversos y muchas veces pueden alterar la función del hígado o también quitar el efecto de algún otro tratamiento que reciba el paciente, por eso es importante no auto-recetarse estos remedios aunque sean de venta libre.

● Por ejemplo, la Boswellia interfiere con el uso de anticoagulantes, por lo que no deben combinarse.

4. ¿Qué es la bromelina, no es la sustancia que contiene la piña?

● Sí, precisamente se extrae de la planta de la piña. Es una enzima que tiene el potencial de que además de ayudarnos con la digestión, nos ayuda a reducir a los factores inflamatorios que llamamos citocinas inflamatorias, las cuales son el origen de la inflamación a nivel celular o meta-inflamación y del famoso inflammaging.

● Hay estudios que han demostrado su función en tratamiento de dolores articulares y también promueve la regeneración de músculos y tejidos, ayuda a la cicatrización.

● Es importante señalar que este compuesto no se extrae de la fruta, sino del tronco de la planta.

5. Cúrcuma, ¿sirve para todo?

● La cúrcuma se extrae de una raíz, el principio activo se llama curcumina, también nos ayuda a controlar la inflamación, a combatir más efectivamente las infecciones.

● Se utiliza mucho para procesos autoinmunes, para la Tiroiditis de Hashimoto, que hay mucha en los países latinoamericanos, sobre todo después del Covid, se utiliza para aliviar dolores articulares y tendinitis.

● Hay muchos estudios que se están llevando a cabo actualmente justo en pacientes con dolor crónico o cáncer para demostrar su eficacia en protocolos ya más estructurados conducidos en miles de pacientes donde estamos observando los beneficios clínicos.

6. CBD

● Esas son dos substancias muy interesantes. Cada vez se hacen más estudios científicos serios para ver los beneficios por ejemplo del CBD, depende mucho de la vía de administración, la dosis y sobre todo las necesidades del paciente.

● Desgraciadamente hay muchas personas que no saben y venden o recomiendan y acuérdense, todo tiene efectos adversos y al final vamos a poner a trabajar más al hígado y a los riñones y podemos afectarlos.

● El canabidol, los estudios muestran que es útil para manejo del dolor en su forma de administración oral, para pacientes con dolores neuropáticos, crónicos y dolores relacionados con el cáncer. Esto es buscar un buen extracto y que sea tratado por un médico especialista en manejo del dolor.

7. Peyote

● La vez pasada me regañaron con toda razón, el peyote es una cactácea. Los Huicholes, Tarahumaras, y Chichimecas ya lo utilizaban con fines medicinales. Ahora, hay que tener cuidado porque esta cactácea puede tener efectos alucinógenos, ya que interfiere con la producción de ciertos neurotransmisores como la serotonina y puede afectar la percepción. No se debe consumir o aplicar así como así y menos en niños.

● Incluso ha habido alertas de Cofepris porque algunos ungüentos y remedios se preparan en casa sin las medidas de higiene necesarias para su elaboración y envasado, y puede ser un foco de posible infección y hasta peligro a la salud por desconocerse la dosis que contienen. Así que hay que evitar comprar las famosas pomadas que nos venden en la calle o en camionetas.

● De hecho en un estudio realizado en 2019 que reveló que muchos ungüentos o aceites que se suponía contenían mezcalina de peyote, no contenían realmente este compuesto y muchos utilizan la corteza del roble blanco en su lugar, ya que es más fácil de conseguir y de dosificar.

● El peyote también puede causar adicción y ahí es donde está el peligro: ha pasado de ser una planta ceremonial a algo recreativo. También se busca su uso médico, pero la realidad es que actualmente no conocemos la mejor vía de administración y dosis por enfermedad, como lo hay con otro tipo de tratamientos naturales.

● Culturalmente se utiliza mucho en diluciones de alcohol para tratar dolores de huesos y articulaciones en lugares donde no hay acceso a otras terapias.

8. ¿Pero sirve?

● Se ha publicado en revistas científicas, es que aumenta el flujo sanguíneo y altera la bioquímica cerebral, sin embargo, no hay estudios que hablen de los beneficios y mucho menos de las dosis. Incluso hay investigadores que afirman que el efecto de la señalización del dolor se “olvida” de alguna manera por el efecto ansiolítico y alucinógeno que posee.

9. ¿Se fuma o me unto una pomada? ¿Qué recomiendas?

● Como todo, hay que conocer primero qué está ocasionando el dolor.

● Nada de lo que consumimos ya sea untado, en té, en aceite, en polvo, en cápsulas, etc., va a ser inocuo, todo tiene un efecto en el cuerpo, en su microbiota, en cómo respondemos al ambiente que nos rodea, a lo que comemos, lo que vivimos, lo que respiramos. Entonces sí es importante llevar un seguimiento por un profesional de la salud, no un influencer, no alguien que le gusta leer sobre temas de salud, alguien que de verdad tenga estudios y una cédula profesional.

● No compren todo lo que les ofrecen, hay gente que ni siquiera sabe qué se está tomando y lleva a consulta frascos sin etiqueta, sin especificar contenido, concentración, dosis, etc. No le hagan eso a su salud, en el mejor de los casos les están dando agua con alcohol y azúcar, pero, ¿y si no?, ¿cómo saben dónde se fabricaron esos productos?