Vamos firmes, cancelaremos los fideicomisos del PJF: César Cravioto

"Vamos firmes, vamos a cancelar los fideicomisos", afirmó el senador de Morena César Cravioto quien detalló que se sigue avanzando para que no haya derroche y el presupuesto público no se utilice para unos cuentos.

Detalló que "hay un fideicomiso de compensaciones de sus propios retiros lo utilizan 25 funcionarios el de gatos médicos fue utilizado por una persona, hay otro que lo utilizaron 180 personas no estamos hablando de miles de personas, son muy pocas personas las que son beneficiarias"

Resaltó que "el Poder Judicial para atender esas necesidades también en su presupuesto año con año solicita esos recursos", dijo que "del 2013 para acá todos los fideicomisos han crecido en su patrimonio, eso quiere decir que no se está ocupando el recurso de los fideicomisos para atender esos temas". "Es un ahorro que solo genera intereses y no se utiliza de manera correcta". Y aclaró que "desaparecer fideicomisos no es desaparecer el dinero"

El día de hoy las Comisiones de Hacienda y Asuntos Legislativos, se encuentran trabajando desde las 8 de la mañana para posteriormente pasar al Pleno y "vamos a ver si hoy se da primera y segunda lectura".

Sobre la posible acción de inconstitucionalidad dijo "si se quieren ir por ese camino es una posibilidad, pero nosotros diremos que seguirán defendiendo el derroche en este acuerdo que ha habido últimamente entre el Poder Judicial y la oposición".

Sobre la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña dijo "nunca tuvo verdadero interés de platicar con el grupo mayoritario... lo que quiere es que la arrope la oposición, mejor nos vamos a la discusión en comisiones".