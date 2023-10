No hace falta que Norma Piña vaya al Senado... es más espectáculo: AMLO

Con un "no hace falta que se exponga", reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la polémica por una supuesta invitación del Senado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña para dialogar sobre la desaparición de los fideicomisos del poder judicial de la federación.

Después que el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, Eduardo Ramírez, afirmó que no existe una invitación formal, descartando que pueda concretarse, el Primer Mandatario indicó que lo único que es necesario es que los ministros de la Corte expliquen por qué ganan alrededor de 700 mil pesos mensuales.

"Pues yo pienso que no hace falta y que es más espectáculo y puede significar una falta de respeto a quienes asisten, sí se puede argumentar, lo que pueden hacer los del poder judicial es explicar ¿por qué ganan 700 mil pesos mensuales? Nada más es lo único que tienen que hacer para qué van a ir a dimes y diretes al Senado, no, no, no, expliquen por qué ganan 700 mil pesos mensuales".

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, lanzó un cuestionario de 10 preguntas a fin de que los representantes del poder judicial brinden una conferencia de prensa.

"Diez preguntas, una ¿por qué ganan 700 mil pesos? dos ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni ministros por corrupción? tres ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? Cuatro ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? 10 acciones en los últimos 36 años".

Además pidió que dieran los motivos por los que no permitieron que se consultara cuando se privatizó el petróleo, siete ¿por qué no se dieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Ocho ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio la Guardería ABC? Nueve ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron su desafuero cuando fue Jefe de Gobierno' y por último ¿por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados como fue el caso de Raúl Salinas y otros? López Obrador insistió que debe existir una explicación extendida sobre el actuar de los jueces, magistrados y ministros.

"Para qué va a exponerse a que le falten al respeto, eso lo pueden hacer en una rueda de prensa, que los inviten a ustedes, hagan todas estas preguntas y las que ustedes consideren porque lo otro es para decir, ningunearon a la presidenta del Tribunal o los calló, les tapó la boca a los senadores, unos en favor y otros en contra y puro ruido, puro escándalo, vámonos al fondo no puede haber gobierno rico y pueblo pobre".

El Jefe del Ejecutivo Federal presentó gráficas sobre el incremento que han tenido los recursos de fideicomisos que no se han utilizado por parte del poder judicial destacando que en 2013 utilizaban casi de ocho mil 725 millones de pesos y para el 2022 ya contaban con más de 20 mil millones 500 mil pesos.

Ante esto llamó a la prensa a extender el número de preguntar a jueces para que hablen dijo de cómo reciben sueldos por parte del pueblo sirviéndole a la oligarquía además de saber su opinión para que haya una reforma que permita que la gente elija a los integrantes del poder judicial entre otras.