Eduardo Palazuelos y su libro que pone en alto al país con la gastronomía

Eduardo Palazuelos, Chef reconocido y embajador representante de la gastronomía mexicana en Acapulco viene a presentar su nuevo libro con el que ganó un premio en Noruega, "Acapulco de mis sabores".

"Dice un dicho que hay que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, yo ya hice todas. Cuando comenzó la idea no sabía de qué hacerlo, si de mis recetas, mi forma de cocinar, algo más hacia mi línea en la comida y mis restaurantes... así que decidí hacer un libro que pusiera en alto la gastronomía de Acapulco, porque desde 1533 que se descubrió no se había escrito un libro sobre su gastronomía. El lugar tiene muchas recetas, no sólo es pescado a la talla o pozole, en el libro hay más de 80 recetas, que de la mano de mi madre aprendí a conocer la gastronomía de aquí.

Parte de la gastronomía es conocer su historia, cómo llegan los ingredientes, cómo se combinan las culturas, es algo muy gratificante el saber cómo un platillo se apropia con los cambios que le da cada lugar. Esto lo supo plasmar Eduardo en su libro y gracias a eso ganó un premio en Noruega, lo que eleva el reconocimiento que se le da.

"Gané el premio de mejor cocina regional del mundo, hace reconocido el libro, lo que me llena de júbilo, de hecho de no haberme dado covid no lo hubiera logrado, me hizo quedarme encerrado y escribiendo. Tenemos recetas, historia cultural, gastronómica y de la familia Palazuelos en Acapulco como todos nos conocen..."