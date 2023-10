Vacheron Constantin: El arte de crear un reloj

En entrevista con "Martha Debayle en W", Christian Selmoni, director de Patrimonio y Estilo de Vacheron Constantin; responsable de preservary promover la herencia de la marca, así como de supervisar el diseño y el desarrollo de los relojes. Christian se incorporó a Vacheron Constantin en 1990 como Director de Administración de Ventas; después en 1992 fue nombrado Director de Compras, y posteriormente, en 1996 fue Director de Producción y Compras, (IG: @selmoni.christian).

Vacheron Constantin es una de las casas relojeras más antiguas y prestigiosas del mundo, fundada en 1755 en Ginebra, Suiza (IG, FB, YT y LinkedIN: @vacheronconstantin // TW: @Vacheron1755 // WEB: www.vacheron-constantin.com).

Vacheron Constantin

● Es la marca de relojes más antigua con producción continua, es decir, nunca ha dejado de producir un reloj desde que se fundó en 1755.

● El nombre es una combinación del apellido del fundador Jean-Marc Vacheron y Francois Constantin. Este último se convirtió en socio de la empresa en 1819, lo que provocó el cambio de nombre a "Vacheron & Constantin". Antes de esto, la empresa solo se llamaba "Vacheron".

● El lema de la marca “Do better if possible, and that is always possible” apareció por primera vez en una carta de François Constantin a Jacques-Barthélémy. La carta data del 5 de julio de 1819 y desde entonces ha sido el lema de la empresa.

● El logo de Vacheron Constantin es la llamada cruz de Malta. Hoy en día, este logotipo es sinónimo de la empresa, pero no se usó hasta 1887. El mismo año, la empresa volvió a cambiar su nombre a “Vacheron & Constantin, Fabricants, Geneve”.

Vacheron Constantin

● 1885 crearon el primer reloj antimagnético. Este reloj demostró que era capaz de resistir campos magnéticos.

● La primera tienda que abrió Vacheron Constantine fue en 1906 en Ginebra, Suiza. Esa boutique ahora está en Quai de l'Ile, Ginebra.

● Vacheron Constantin sólo produce entre 20.000 y 25.000 relojes al año.

● 1979 creó el reloj de pulsera más caro del mundo en ese momento, llamado Kallista. El reloj tenía 118 diamantes y tenía un precio inicial de 5 millones de dólares.

● Vacheron Constantin es propiedad del grupo Richemont desde 1996.

● En 2005, la marca creó un reloj de pulsera con un total de 834 piezas. El reloj era el Tour de I'lle y tenía 16 complicaciones. Su precio fue de más de 1 millón de dólares.

● La firma suiza creó el reloj más complicado del mundo con 57 funciones que presentó en 2015 con motivo de su 260 aniversario. El nombre del reloj es Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 inspirado en la bóveda celeste.

Vacheron Constantin

● Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 muestra tres zonas horarias, cada uno impulsado por su propio tren de engranajes. La marca asegura que su desarrollo requirió cinco años y la dedicación total de un maestro relojero. El calibre consta de un total de 514 componentes y, para hacerlo aún más impresionante, mide sólo 8,7 mm de grosor.

● La nueva colaboración entre Vacheron Constantin y The Metropolitan Museum of Art (The Met), que desde su fundación en 1870 se ha convertido en uno de los más importantes museos de arte, destaca que ambas instituciones comparten la vocación de transmitir el conocimiento y preservar las artes.

● Vacheron Constantin también tiene una colaboración con el Museo del Louvre desde 2019, en un compromiso por preservar y transmitir el patrimonio en todas sus formas.

● Vacheron Constantin donó un reloj Les Cabinotiers de diseño personalizable al museo del Louvre, para que formara parte de la subasta online "Bid for the Louvre", celebrada en diciembre de 2020.

● En colaboración con los equipos del museo, los diseñadores y desarrolladores de Vacheron Constantin han colaborado para crear una nueva serie de relojes Métiers d'Art directamente inspirada en las emblemáticas obras maestras del Louvre: GRAND SPHINX DE TANIS (esfinge de Tanis), LION DE DARIUS (Darío el Grande), VICTOIRE DE SAMOTHRACE (estatua de Victoria de Samotracia), BUSTE D’ AUGUSTE (busto de Octavio Augusto).

Vacheron Constantin

● La marca ha desarrollado su programa de mentoring «One of Not Many» en colaboración con talentos cuya personalidad y trabajo expresan la búsqueda continua de la excelencia, la apertura al mundo, así como el espíritu de innovación y creatividad característicos de Vacheron Constantin.

● El Punzón de Ginebra es un sello de calidad y de durabilidad. Es una garantía de su procedencia y el emblema de la artesanía relojera. Dicha tradición todavía está presente en la Manufactura, en la que cada pieza única se elabora, decora y prueba por separado.

● El departamento de Les Cabinotiers, está conformado por un grupo de maestros relojeros profesionales. Les Cabinotiers continúan la tradición de permitir a sus clientes solicitar relojes a medida hechos a mano, además de presentar una colección anual de creaciones exclusivas.

● La casa cuenta con numerosas técnicas artísticas como los expertos en guilloché, esmaltadores, engastadores y maestros grabadores, relojeros y joyeros.

● Cada año, el departamento de Les Cabinotiers crea una colección temática inspirada en un universo creativo de la Casa.