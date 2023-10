Mesa: Día mundial de la Salud Mental

En entrevista con "Martha Debayle en W", Mario Citalán, médico cirujano con especialidad en el Tratamiento de las Adicciones; tiene más de 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental y terapéutica para trastornos mentales y emocionales (TW: @MarioCitalan // IG: @Mario_Citalan // Tik Tok: @drmente).

Mario Guerra, psicoterapeuta, tanatólogo, coach ontológico, hipnoterapeuta certificadointernacionalmente, conferencista y nuestro rockstar del amor (TW y IG: @marioguerra // FB: @marioguerra.mx // YT: @MarioGuerramx // encuentrohumano.com).

Pablo León, médico cirujano especialista en psiquiatría y neuropsiquiatría. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y jefe del laboratorio de psiquiatría experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (TW: @psiquiatrialrs // IG: @psiquiatrialrs //Web: www.psiquiatrialrs.com // T. 55 1545 4240) nos cuentan cómo podemos mantener una salud mental estable.

● Este 10 de octubre se celebra el día mundial de la salud mental.

● 1 de cada 8 personas en el mundo (lo que equivale a 970 millones de personas) padecen un trastorno mental. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos.

● Según datos de la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia de COVID-19, los trastornos depresivos graves aumentaron un 35% y los trastornos de ansiedad un 32%.

Otros trastornos que afectan la salud mental con datos de la OMS:

● Trastorno bipolar (más de 40 millones de personas en el mundo).

● Trastorno de estrés postraumático (6 millones de personas en el mundo).

● Esquizofrenia (más de 24 millones de personas).

● Trastornos del comportamiento alimentario (14 millones de personas padecen trastornos alimentarios, de los que casi 3 millones son niños y adolescentes).

● Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial (40 millones de personas, incluidos niños y adolescentes).

Getty images

● La depresión continúa ocupando la principal posición entre los trastornos mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres. Entre el 10 y 15% de las mujeres en países industrializados y entre 20 y 40% de las mujeres en países en desarrollo, sufren de depresión durante el embarazo o el puerperio.

● Las personas que padecen esquizofrenia u otros trastornos mentales graves fallecen, en promedio, entre 10 y 20 años antes que la población general, a menudo por enfermedades físicas prevenibles.

● Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30% de la población ha sufrido o sufrirá algún ataque de pánico. De hecho, en 2019 se registraron 301 millones de personas con diagnóstico de algún trastorno de ansiedad; 58 millones eran niños y adolescentes.

● De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en 2020, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento.

● En México, sólo el 20% de las personas con enfermedades mentales reciben atención profesional.

● De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 mil personas se suicidan al día en el mundo, es decir, una cada 40 segundos.

● De acuerdo con las Naciones Unidas, sólo un promedio del 2 % del presupuesto destinado a la salud en el mundo se asigna a la salud mental. Esto implica que sea insuficiente el número de trabajadores dedicados a la salud mental, que puede no superar la cifra de 2 por cada 100 mil habitantes en algunos países.

Getty images

Tus emociones, ¿te mueven o te arrastran?

Si hay algo que todos compartimos como seres humanos, son nuestras emociones. No importa de dónde vengas, cuál sea tu edad o tu ocupación; las emociones son una constante en nuestras vidas. Y aunque con frecuencia las relegamos a un segundo plano, hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, queremos ponerlas en el centro del escenario. ¿Por qué? Porque las emociones son como el termómetro de nuestra salud mental.

Así que si alguna vez has sentido que tus emociones te han arrastrado por caminos que no quieres ir o si simplemente quieres entender mejor cómo tus emociones impactan en tu bienestar mental, este es el programa que no te puedes perder.

Importancia de las Emociones en la Salud Mental

● Las emociones son el termómetro de nuestra salud mental.

● Actúan como el clima en el "jardín" de nuestra mente, pudiendo nutrirla o dañarla.

Doble Filo de las Emociones

● Las emociones pueden ser tanto impulsoras como limitantes en distintas situaciones, como entrevistas de trabajo, decisiones financieras y relaciones amorosas.

Emociones en la Vida Cotidiana

● Funcionan como un GPS interno, ayudándonos a interpretar y responder a nuestro entorno.

● Son el resultado de interacciones complejas entre cerebro, cuerpo y entorno.

Emociones y Relaciones Interpersonales

Getty images

● Son el pegamento invisible en nuestras relaciones, pero también pueden ser obstáculos si no se manejan adecuadamente.

Diferencia entre Emociones y Sentimientos

● Las emociones son respuestas inmediatas, mientras que los sentimientos son interpretaciones subjetivas de esas emociones.

Etiquetas de Emociones "Negativas"

● Todas las emociones tienen un propósito y función. La etiqueta "negativa" se refiere más a su valencia emocional que a su valor intrínseco.

Inteligencia y Regulación Emocional

● La inteligencia emocional es la habilidad para reconocer y manejar nuestras emociones y las de los demás.

● La regulación emocional es cómo manejamos nuestras emociones para responder adecuadamente a situaciones.

Aprendizaje de la Regulación Emocional

● Es una combinación de factores biológicos y aprendizaje a lo largo de la vida.

Relación entre Razón y Emociones

● Ambas trabajan de la mano. La razón puede ayudarnos a entender y gestionar nuestras emociones, pero las emociones también pueden influir en nuestra capacidad de pensar y decidir.

Recomendaciones para Mejorar la Salud Mental y Emocional

Haz una pausa antes de reaccionar. Aprende a identificar tus emociones. Crea un diario emocional. Desarrolla una red de apoyo. Practica la atención plena.

Salud mental en el siglo XXI

¿Qué es la salud mental?

La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad.

Ha sido definida como un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades.

Trastorno mental

Getty images

Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes.

Datos

En México, el 17% de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerán al menos una vez en su vida. De las personas con algún trastorno mental, sólo una de cada cinco recibe tratamiento.

Según investigación realizada en 2023 por Smartabs en nuestro país:

● 6 de cada 10 mexicanos consideran que NO tienen un buen manejo del estrés y solo la mitad de la gente siente que descansa y que cuenta con energía la mayor parte del tiempo.

● 35% de los mexicanos han sentido miedo de morir, además de experimentar constantes problemas intestinales y falta de interés por las cosas.

● Solo 4 de cada 10 viven sintiéndose felices y optimistas y el sentirse exitosos sólo es experimentado por 2 de cada 10 personas.

● Entre 4 de cada 10 personas viven en un constante ambiente de preocupación y agotamiento sintiéndose intranquilos y con incertidumbre.

Getty images

● Por encima de la salud física, la salud mental con un 43% es el propósito en que más desean invertir los mexicanos en los próximos meses seguido precisamente por la salud física y el cuidado de su dinero; por el contrario, labores altruistas como el cuidado a sus comunidades o medio ambiente quedan relegadas a un segundo término.

● La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 refiere que la proporción de población con síntomas depresivos asciende a 15.4% de la población adulta.

● Entre las mujeres alcanza 19.5%. También encontraron que el 19.3% de la población adulta tiene síntomas de ansiedad severa, mientras otro 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima o en algún grado.

● Según investigación del Instituto Newman en 2022, 39% de la población adulta tiene síntomas de depresión y ansiedad derivada de la Pandemia, 23% de la población general cumple con criterios de Trastornos de Estrés Postraumático y 31% de los profesionales sanitarios los cumplen también.

● 31% de los niños tienen trastornos de sueño, depresión y ansiedad a su regreso a la escuela en el ciclo 2022-2023.

Trastornos mentales más comunes

● Trastornos de ansiedad

En 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes.

● Depresión

En 2019, 280 millones de personas padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes.

Getty images

● Trastorno bipolar

En 2019, 40 millones de personas padecían trastorno bipolar.

● Trastorno de estrés postraumático

La prevalencia del trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales es alta en entornos afectados por conflictos.

● Esquizofrenia

A escala mundial, la esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas.

● Trastornos de la conducta alimentaria

En 2019, 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios, de los que casi 3 millones eran niños y adolescentes.

● Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial

En 2019, 40 millones de personas, incluidos niños y adolescentes, sufrían un trastorno de comportamiento disocial.

¿Quién corre el riesgo de presentar un trastorno mental?

Existe un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que, en conjunto, protegen o socavan la salud mental. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, quienes están expuestos a circunstancias adversas, como la pobreza, la violencia, la discapacidad y la desigualdad, corren un mayor riesgo.

Entre los factores de protección y de riesgo se cuentan factores psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales y la genética. Muchos de esos factores se ven influidos por cambios en la estructura o la actividad del cerebro.

Retos y desafíos que enfrenta México en este ámbito

1. Estigma y discriminación: Uno de los mayores obstáculos en la atención de la salud mental en México es el estigma social que rodea a los trastornos mentales. Muchas personas que necesitan ayuda evitan buscar tratamiento debido al miedo al rechazo o la discriminación.

Getty images

2. Acceso limitado a servicios de salud mental: A pesar de los avances en la atención de la salud mental en México, el acceso a servicios de calidad sigue siendo un desafío. Las brechas en la atención son evidentes, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas.

3. Escasez de profesionales de la salud mental: México enfrenta una escasez de profesionales capacitados en salud mental, incluyendo psicólogos y psiquiatras.

4. Integración de la salud mental en la atención primaria: La integración de la salud mental en la atención primaria es esencial para abordar los problemas de salud mental de manera temprana y efectiva.

5. Financiamiento insuficiente: El financiamiento insuficiente es un problema constante en la atención de la salud mental en México.

6. Estrés relacionado con la violencia y la inseguridad: La violencia y la inseguridad en algunas regiones de México tienen un impacto significativo en la salud mental de la población.

7. Promoción de la salud mental: La prevención y la promoción de la salud mental son fundamentales.

Aspectos médicos y biológicos de los trastornos mentales más comunes

DEPRESIÓN

¿Qué es la depresión?

La depresión es una enfermedad común que puede llegar a ser grave, si no se atiende de manera oportuna y adecuada. Sus síntomas principales son: pérdida de la capacidad para experimentar placer (anhedonia) y tristeza, desánimo o decaimiento, que están presentes la mayor parte de los días, casi todos los días.

Además, puede haber otros síntomas como cambios en el apetito, baja energía, dificultades para concentrarse o problemas con el sueño. Estos síntomas interfieren con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, y disfrutar de la vida.

Getty images

¿Cuáles son las causas?

La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos.

Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo.

ANSIEDAD

¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud.

¿Qué son los trastornos de ansiedad?

Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos, así como por alteraciones del comportamiento relacionadas con ellos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar un malestar significativo o un deterioro importante del funcionamiento.

¿Cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad?

Trastorno de ansiedad generalizada: Esta condición se caracteriza por la presencia de ansiedad y preocupación excesivas y continuas, difíciles de controlar y que interfieren en las actividades cotidianas. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero sus preocupaciones son excesivas y las tienen casi todos los días durante al menos 6 meses.

Trastorno de pánico: Las personas con trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber un peligro aparente que desencadena reacciones físicas muy alarmantes. Los ataques se producen rápidamente y pueden durar hasta 10 minutos. Una de sus características es la falta de control del afectado sobre el cuándo, el dónde y el porqué.

¿Qué causa los trastornos de ansiedad?

La causa exacta del TAG no se conoce del todo, aunque es probable que influya una combinación de varios factores:

- Genética.

- Antecedentes de experiencias estresantes o traumáticas, como violencia doméstica, maltrato infantil o acoso escolar.

- Padecer una enfermedad dolorosa de larga duración, como artritis, antecedentes de abuso de drogas o alcohol..

Getty images

- Muchas personas desarrollan TAG sin motivo aparente.

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)

¿Qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)?

Es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas persistentes, como dificultad para prestar atención, hiperactividad y conducta impulsiva. El TDAH en los adultos puede llevar a relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o en la escuela, baja autoestima y otros problemas.

¿Cuáles son las causas de este trastorno?

Genética: El trastorno por déficit de atención/hiperactividad puede ser hereditario, y los estudios indican que los genes podrían estar involucrados.

Entorno: Algunos factores del entorno también pueden aumentar el riesgo, como la exposición al plomo durante la infancia.

Alteraciones del sistema nervioso central: Los problemas en el sistema nervioso central en momentos fundamentales del desarrollo pueden tener influencia en el trastorno.

ADICCIONES

Ciertas sustancias pueden causar una adicción en personas que experimentan uno o más síntomas de un problema de salud mental

Los problemas de salud mental a veces conducen al consumo de drogas o alcohol, ya que algunas personas con trastornos mentales pueden utilizar incorrectamente estas sustancias como una forma de automedicación

Los trastornos mentales y del uso de sustancias comparten algunas causas subyacentes, como los cambios en la composición del cerebro, las vulnerabilidades genéticas y el contacto temprano con el estrés o el trauma.

A veces puede ser difícil identificar el trastorno por uso de sustancias porque las personas pueden tener un amplio grado de funcionamiento y, a menudo, pueden ocultar su consumo de alcohol o drogas.