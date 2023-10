Concierto de Adele/ The Sphere, Las Vegas

The Sphere, Las Vegas

● The Sphere en The Venetian Resort es un estadio esférico de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, cerca de Las Vegas Strip y al este del Venetian Resort. El proyecto fue anunciado por Madison Square Garden Company en 2018.

● Su nombre completo es MSG Sphere y fue creada por Populous, con la finalidad de ofrecer a los usuarios amantes del entretenimiento una opción más para envolverse en una experiencia más profunda.

● Populous es una firma global estadounidense de diseño arquitectónico que se especializa en la creación de entornos y espacios emblemáticos como el Estadio de los Yankees, los Juegos Olímpicos de Londres y el Super Bowl.

● Cuenta con capacidad para 18 mil espectadores y se conecta al complejo turístico Venetian a través de un corredor peatonal.

● El costo de entrada dependerá mucho de los eventos, pero se sabe que lo mínimo son 140 dólares. En el caso del concierto de apertura de U2 tienen un rango de 400 a mil 495 dólares (6 mil 960 a 26 mil pesos mexicanos), estos costos varían dependiendo del día y el asiento.

● Aparte de los conciertos, el recinto estrena en octubre una experiencia llamada The Sphere Experience cuyas entradas rondan entre los 49 a 129 dólares (852 a dos mil 244 pesos mexicanos).

● Sphere no sólo es enorme, sino que es la más grande del mundo ya que mide 112 metros de altura por 157 metros de ancho, todo sin perder la estructura esférica. Es la atracción con forma de bola más grande del mundo.

● Tiene capacidades 4D como viento y olores.

● Dentro de Sphere hay varias atracciones, como el teatro en forma de cuenco que posee una pantalla LED que tiene la mayor resolución a nivel mundial.

Getty images

● El exterior está conformado por 1.2 millones de pantallas LED del tamaño de un disco de hockey. Éstas se programan y en conjunto son capaces de emitir imágenes a gran escala, simulando que es la Luna, o bien, aparecen escenas que rodean toda la esfera.

● De hecho, cada día y cada noche Sphere estará encendida a partir de su inauguración con imágenes alusivas a las efemérides o a las estaciones del año.

● El audio se reparte en más de 160 mil altavoces para que cualquier persona pueda escuchar sin importar su lugar. Los asientos son táctiles y vibran para adecuarse a lo que hay en la enorme pantalla, mismos que se acompañan de efectos 4D capaces de crear efectos climáticos y hasta olfativos.

● Este proyecto es único y contó con un presupuesto alto, el cual tuvo que ser ampliado luego de la pandemia por COVID-19. Éste ascendió a 2.300 millones de dólares.

● Es considerado un estadio, por lo que se podrán llevar a cabo eventos deportivos y, claro, de entretenimiento.

● U2 fue la banda encargada de inaugurarlo el 29 de septiembre con el espectáculo U2:UV Achtung Baby Live at Sphere.

● Larry Mullen, baterista de U2, no va a estar en The Sphere, se está recuperando de una cirugía. Al parecer, tiene dolencias en los codos, rodillas y cuello. Solo sale en el video y grabó la canción Bram van den Berg from the band Krezip

● La banda musical, que cuenta en su historial con 22 Grammys, ofreció dos horas magistrales de rock, con imágenes en distintas dimensiones y de fondo una bandera y el horizonte de Las Vegas.

● Más de 18.000 personas acudieron al estadio, el cual acogerá bastantes shows semanales hasta mediados de diciembre.

● Al concierto de U2 asistieron estrellas como Paul McCartney, Oprah, LeBron James, Dr Dre, Dakota Fanning, María Sharapova, entre otras.

Getty images

CONCIERTO ADELE

● Adele lleva actuando como residente en el Caesars Palace Colosseum de Las Vegas desde noviembre del 2022 y ha prorrogado su estancia hasta noviembre de este año con su espectáculo Weekends with Adele.

● De acuerdo con Daily Mail, Adele gana aproximadamente un millón de dólares por show.

● Siguiendo los pasos de artistas como Elvis Presley, Elton John, Mariah Carey y Celine Dion, Adele se presenta todas las noches de viernes y sábado.

● Canta para 4 mil personas cada noche, y fue en marzo después de 34 shows cuando anunció la ampliación de su residencia.

● No hay mucha escenografía ni materiales que adornen el escenario. Solo un piano y pantallas gigantes en donde se proyectan todos los visuales del show, así como transmisiones en tiempo real de Adele. En algunas canciones la acompañan coristas y una banda de músicos.

Getty images

LUCES

● Las luces están a cargo de Ayrton Khamsin y Domino, y el escenario fue diseñado por Cory FitzGerald. Cory es socio senior, diseñador de iluminación y productor creativo en Silent House Studios, Burbank, una agencia de producción y diseño galardonada a nivel mundial. ACT Entertainment es el distribuidor exclusivo de iluminación Ayrton en América del Norte.

PIANO

● El piano al que le prende fuego durante una de sus canciones más esperadas “Set Fire to the Rain”, es un piano de cola Silent Yamaha C3XSH, seleccionado tanto por sus características tonales como por sus avanzadas opciones MIDI: permite la conexión del instrumento con dispositivos externos, facilitando su integración en todo tipo de producciones.

Getty images

FACTS EXTRAS

● Los conciertos de Adele en Las Vegas se han hecho virales en redes sociales por las dinámicas que hace con su público, como defender a un fan al que le pedían que se quedara sentado, revelar el sexo del bebé de una fan embarazada, firmar un vestido de novia, cantarle las mañanitas a un fan mexicano y dar un discurso para frenar la tendencia de arrojar objetos en los conciertos a los artistas.

● En el show usa vestidos de firmas como Givenchy, Stella McCartney o Giorgio Armani.

● Por otro lado, los conciertos en Las Vegas, realizados en el Caesars Palace, mantuvieron los precios más altos que ha tenido la artista en su trayectoria: el rango va de los 250 a los 672 dólares (4 mil a 12 mil pesos mexicanos).

● Según La Vanguardia, también ha sufrido percances de salud: una grave tiña inguinal (sarpullido suele afectar la ingle y la cara interna de los muslos) que se le desencadenó debido al sudor y la faja que usa en las actuaciones y un desmayo justo antes de salir a escena debido a un fuerte dolor de ciática.